Cnh: due nuove nomine nel Senior Leadership Team

Cnh Industrial ha nominato Parag Garg chief digital officer e Marc Kermisch chief information officer per il business Off-Highway. Questi nuovi incarichi fanno seguito alla nomina di Kevin Barr come chief human resources officer del 19 marzo. In questi ruoli, Garg, Kermisch e Barr entreranno nel Senior Leadership Team dell'azienda, un organismo decisionale di Cnh Industrial responsabile della supervisione dell'andamento operativo dei segmenti e delle decisioni su determinate scelte operative.

Queste nomine di vertice- spiega l'azienda - rientrano nell'ambito della rinnovata attenzione dell'azienda alla centralità del cliente e servono per rafforzare ulteriormente l'impegno di Cnh Industrial verso lo sviluppo e l'arricchimento della propria offerta digitale, sia in termini di innovazione sia nella creazione di servizi per la clientela finale.

"Sono lieto di dare il benvenuto a Parag, Marc e Kevin, professionisti di grande esperienza nei rispettivi ambiti; con le loro conoscenze in un ampio spettro di settori portano un prezioso contributo in Cnh Industrial. Queste nomine rinforzano ulteriormente il nostro Senior Leadership Team e accelereranno il nostro avanzamento verso un'organizzazione che metterà ancora più al centro clienti e concessionari", commenta il ceo di CnhIndustrial, Scott Wine.