Chang-Hyeon Song a capo della mobilità Hyundai Motor Group

Chang-Hyeon Song è stato scelto d Hyundai Motor Group come presidente incaricato di supervisionare il business della mobilità di Hyundai Motor Company e di Kia Corporation. Song sarà anche a capo della nuova divisione Transportation-as-a-Service (TaaS) che è stata creata pe occuparsi della definizione delle strategie e di tutti gli aspetti dei servizi di mobilità globale, tra cui pianificazione, sviluppo e operazioni. La nuova organizzazione ottimizzerà i servizi di mobilità esistenti del Gruppo, e in seguito introdurrà nuovi modelli di servizi basati sui dati per migliorare la competitività del proprio business di mobilità globale.

La divisione prevede anche di creare un ecosistema di mobilità che promuoverà la collaborazione tra diversi attori del settore. Chang-Hyeon Song - che è laureato in informatica alla Iowa State University e ha ottenuto un master in informatica alla Purdue University - è un talento rinomato nel settore tecnologico, e ha sviluppato la sua esperienza attraverso il lavoro in aziende tecnologiche globali come Apple e Microsoft.

Song è anche il fondatore di Naver Labs, l'unità R&D del più grande motore di ricerca web della Corea del Sud e del marchio ICT globale Naver, di cui è stato chief technology officer. Prima di entrare in Hyundai Motor Group, Song ha fondato nel 2019 la startup di 'autonomous transportation-as-a-service' denominata 42dot, dove ha guidato lo sviluppo della piattaforma tecnologica di guida e mobilità autonoma.