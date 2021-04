Michael S. Regan guida la US Environmental Protection Agency

Michael S. Regan è il nuovo amministratore della US Environmental Protection Agency (EPA) l'agenzia federale che si occupa della protezione dell'ambiente e da cui dipendono anche le normative relative alle emissioni delle auto e dei veicoli da trasporto. Questa importante nomina, la sedicesima nell'ordine cronologico dalla nascita dell'EPA, avvenuta nel 1970, arriva direttamente dalla presidenza Biden.

Prima di guidare l'agenzia Michael Regan è stato segretario del dipartimento per la qualità ambientale (DEQ) della Carolina del Nord. In questa posizione ha guidato lo sviluppo e l'attuazione del piano della Carolina del Nord per affrontare il cambiamento climatico e la transizione verso un'economia basata sull'energia pulita. Laureato presso la North Carolina Agricultural & Technical State University, Regan ha conseguito un master in amministrazione pubblica presso la George Washington University. Nella nuova posizione Regan prende il posto che era stato di Andrew R. Wheeler collocato alla guida dell'EPA da Donald Trump nel luglio del 2018 dopo la breve gestione - sempre in quota Trump - di Scott Pruitt nominato nel febbraio 2017.