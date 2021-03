Guglielminotti executive chairman Free2Move eSolutions

Carlalberto Guglielminotti sarà nominato Executive Chairman di Free2Move eSolutions, la joint venture per la mobilità elettrica tra Stellantis ed Engie Eps.

Dal 2013 Guglielminotti è amministratore delegato e direttore generale di Engie Eps, che ha quotato in borsa a Parigi raccogliendo oltre 130 milioni di euro di capitali. Ha trasformato Engie Eps da start-up tecnologica a player globale nei sistemi di accumulo di energia rinnovabile - con oltre 700 MWh in sviluppo nel mondo, e della mobilità elettrica - con 50 mila dispositivi di ricarica per veicoli elettrici in distribuzione in Europa, superando nel 2021 i €250 milioni di capitalizzazione borsistica.

Guglielminotti è stato riconosciuto Young Global Leader 2020 dal World Economic Forum per il successo nel settore industriale e per l'impegno nel promuovere la sostenibilità attraverso la tecnologia. È membro del consiglio di amministrazione di Prima Industrie, dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, del Comitato Scientifico di Leadersel Innotech Esg e ambasciatore della Fondazione Theodora. È inoltre presidente dell'Advisory Company di 360 Capital, fondo di venture capital con oltre 400 milioni di euro.