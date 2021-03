Joachim Fetzer è chief technology innovation officer Marelli

Joachim Fetzer è stato nominato da Marelli - fornitore leader nel settore automotive a livello globale - nuovo chief technology and innovation officer (CTIO).

Fetzer ha ricoperto il ruolo di executive vice president e Ceo della business unit electric powertrain di Marelli negli ultimi due anni, contribuendo in maniera decisiva a sviluppare il settore e posizionarlo per un'ulteriore crescita futura. Nel suo nuovo incarico, Fetzer sarà completamente dedicato a definire le roadmap tecnologiche trasversalmente a tutti i business dell'azienda, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Marelli come fornitore Tier 1 innovativo.

Constestualmente a questa nomina, Marelli comunica che Hannes Prenn entrerà in azienda dal primo aprile come executive vice president e Ceo della business unit electric powertrain, in sostituzione di Joachim Fetzer. In questo ruolo, Prenn - che proviene da GKN Automotive, dove ha lavorato per oltre 20 anni ricoprendo diverse posizioni di leadership, da ultimo quella di chief operating officer e presidente del business electric powertrain - avrà il compito di portare il settore dell'elettrificazione di Marelli ad un ulteriore livello di evoluzione. Marelli comunica anche altre nomine in alcune aree strategiche, in linea con gli obiettivi delineati nell'ambito della strategia Ambition 2024 dell'azienda. Dopo cinque anni come Ceo della business unit electronics di Marelli, Heinrich Gerhard Schuering assumerà il nuovo ruolo di executive vice president dell'area advanced driver assistance systems (ADAS), con il compito di definire e realizzare la strategia di crescita in questo ambito.

Schuering verrà sostituito nella attuale posizione di Ceo della business unit electronics da Mike Peters che il primo aprile entrerà in Marelli proveniente dalla Harman International, dove era presidente della divisione automotive e, ancora prima, presidente di Harman Connected Car. All'interno della business unit electronics Peters avrà il compito di rafforzare ulteriormente la posizione sul mercato di Marelli attraverso nuove tecnologie, relazioni con i clienti, nonché stretto coordinamento e strategie di cross-selling tra le diverse aree dell'azienda.