Matt Harrison presidente e Ceo Toyota Motor Europa

Dal prossimo primo aprile Matt Harrison, attuale vicepresidente esecutivo di Toyota Motor Europe (TME), ne diventerà presidente e Ceo, assumendo anche la carica di Ceo della divisione europa di Toyota Motor Croporation. Harrison prenderà il posto di Johan van Zyl che è alla guida di TME e della divisione Europa di TMC dall'aprile 2015 e che lascerà l'incarico alla fine di marzo. Prima di arrivare a Bruxelles van Zyl aveva guidato Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd ed aveva mantenuto l'incarico di presidente anche dopo l'ingresso in TME e TMC, posizione che ricoprirà anche dopo il prossimo primo aprile.



Eentrato in Toyota Great Britain nel 2000, Harrison ha ricoperto diversi incarichi manageriali in Europa, tra cui quello di direttore di Lexus Europe dal 2008 e di amministratore delegato di Toyota Great Britain dal 2013. Successivamente, è stato nominato vice presidente sales & marketing (2015) e vicepresidente esecutivo di TME (2019). Matt Harrison guiderà ora in Europa la trasformazione in corso di Toyota da azienda automobilistica ad azienda di mobilità, concentrandosi sul piano strategico di TME che prevede 1,4 milioni di vendite entro il 2025, incluso il lancio di 10 veicoli elettrici a batteria (BEV), almeno cinque veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV), la continua espansione delle vendite di veicoli elettrici ibridi (HEV) e una diversificazione nei servizi di mobilità attraverso il nuovo brand Kinto.