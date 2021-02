Opel Italia, nomine area Vendite: Leandri vola a Russelsheim

Novità nella organizzazione di Opel in Italia: Valentino Munno ha assunto la posizione di direttore Vendite a partire dal primo febbraio scorso, in sostituzione di Mathieu Ammassari che va a ricoprire il ruolo di direttore Vendite Citroën Italia.



Nell'ambito della stessa organizzazione, Ciro Papa ha assunto il ruolo di direttore Marketing in sostituzione di Andrea Leandri che è chiamato a coprire la posizione di Head of Opel Brand Content presso la sede di Opel a Rüsselsheim, con responsabilità nell'Advertising per Opel Europa e di ridefinizione dell'infrastruttura Digital di Opel (Head of Digital Ecosystem).



In Opel Italia, Valentino Munno e Ciro Papa si occuperanno di lanciare sul nostro mercato, solo considerando il 2021, una serie di nuovi e importanti prodotti come i suv compatti Opel Crossland e Mokka, quest'ultimo anche in versione elettrica.



Valentino Munno e Ciro Papa si occuperanno, inoltre, di dare piena attuazione all'elettrificazione della gamma Opel che conta già modelli iconici ed apprezzati dal pubblico come la bestseller Opel Corsa-e, il suv Opel Grandland X ibrido plug-in, la monovolume Opel Zafira-e Life e il veicolo commerciale Opel Vivaro-e. Questi modelli saranno affiancati nel corso dell'anno dal lancio della vettura Opel Combo-e Life e dal furgone piccolo Opel Combo-e Cargo e dalle versioni elettrificate di Opel Astra e del furgone grande Opel Movano, per un totale di 9 vetture e veicoli commerciali elettrificati nella gamma Opel entro quest'anno.



Entro il 2024 l'intera gamma di prodotti Opel potrà offrire una versione elettrificata.



Quarantanovenne, ingegnere, Valentino Munno è approdato in Groupe PSA nel 2016 dopo una lunga esperienza nazionale e internazionale maturata nei settori commerciali, marketing e finanziari in importanti aziende automobilistiche. Nel gruppo, Munno ha ricoperto, con risultati eccellenti, il ruolo di direttore Vendite Citroën e prima di responsabile della Business Unit PSA Professional, per i veicoli commerciali ed elettrici, all'interno della direzione vendite B2B.



Precedentemente ha avuto esperienze in Iveco, Ford Italia e nel Gruppo Fiat sia in ambito Vendite che Marketing.



Ciro Papa, 48 anni, ingegnere, è entrato invece in General Motors Italia nel 2006, dopo diverse esperienze in vari settori dell'automotive (Vendite, Marketing, Produzione, Logistica) in aziende automobilistiche quali Fiat Auto e BMW. All'interno di General Motors Italia ha ricoperto diversi ruoli seguendo il marchio Opel.



''Il 2021 sarà un anno molto impegnativo per la quantità e la qualità de nuovi modelli che Opel sta lanciando e lo affronteremo al meglio con il contributo che Valentino e Ciro sapranno dare - ha detto Fabio Mazzeo, direttore Brand Opel Italia -. E' un orgoglio che l'eccezionale lavoro svolto da Andrea sia riconosciuto a livello internazionale tanto da richiedere il suo supporto e esperienza al quartier generale di Rüsselsheim''.