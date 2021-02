Juan Manuel Mollá nuovo chief commercial officer Marelli

Juan Manuel Mollá è il nuovo chief commercial officer (Cco) di Marelli, in sostituzione di Detlef Juerss che dopo due anni nel ruolo di Cco e anche di chief technology and engineering officer lascerà l'azienda alla fine di marzo. Mollá vanta oltre 30 anni di esperienza internazionale nel settore automotive ed è entrato a far parte di Magneti Marelli nel 2008. Da quel momento ha ricoperto diversi ruoli in Marelli, da general manager per le operazioni in Argentina a global sales director con sede in Italia. Dal 2018 Juan Manuel Mollá dirigeva dalla Germania i dipartimenti business development, sales e marketing per il settore automotive lighting. Nella nuova posizione Mollá si occuperà dei principali mercati internazionali di Marelli lavorando in collaborazione con Hironori Kimura, exceutive vice president Cco, che ha sede in Giappone.



"La conoscenza del mercato di Juan Manuel Mollá - ha commentato Beda Bolzenius, presidente e Ceo di Marelli - e i suoi rapporti con i nostri clienti attuali e con gli OEM a livello globale, costruiti nel tempo all'interno di Marelli Automotive Lighting, costituiranno una risorsa enorme per il progresso della nostra azienda".