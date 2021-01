A Giancarlo Perlini marketing e comunicazione Scania Group

Il Gruppo Scania ha scelto come head of marketing and communications a livello globale l'italiano Giancarlo Perlini. Questa nomina, che riguarda un ruolo internazionale che lo vedrà come protagonista nella gestione del marketing e dalla comunicazione di Scania nel mondo, avrà effetto dal primo febbraio e vedrà Perini (40 anni) operare dagli headquarter del Gruppo a Sodertalje nella contea di Stoccolma.



Entrato in Italscania - l'importatore italiano che dal 1999 fa parte della società svedese, a sua volta parte del Gruppo Volkswagen - come responsabile vendite e sviluppo dei segmenti costruzione, distribuzione, public & special, Perlini è diventato successivamente responsabile marketing dell'azienda, posizione attualmente detenuta.



In precedenza ha lavorato in importanti realtà del settore quali Fiat Auto, Fiat Powertrain Technologies e Piaggio, basato prima in Europa poi negli Stati Uniti. ''Faccio a Giancarlo Perlini i miei migliori complimenti per questo nuovo incarico di primaria importanza nel Gruppo Scania - ha commentato Enrique Enrich presidente e Ad di Italscania - con l'augurio che ad attenderlo ci sia un futuro ricco di soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale. Sono certo che, grazie alla sua esperienza, darà un prezioso contributo ai successi di Scania''.