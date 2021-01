Peugeot, Jérôme Micheron nominato nuovo direttore Prodotto

Si chiama Jérôme Micheron, 53 anni, il nuovo direttore Prodotto Peugeot, in precedenza direttore della Pianificazione Prodotto di Groupe PSA .



Riporta direttamente a Linda Jackson, nuovo direttore generale del marchio Peugeot.



Laureato all'EM Grenoble, Jérôme Micheron è entrato a far parte di Groupe PSA nel 1990, dove ha ricoperto diverse posizioni in ambito commerciale e marketing in Francia. In particolare, ha ricoperto incarichi di vendita e marketing nella regione Asia / Pacifico, è stato Project manager per la prima generazione di Peugeot 208 e Peugeot 2008 con il progetto Peugeot i-Cockpit e, in seguito, responsabile della strategia prodotto del marchio Peugeot. Nel 2017 è nominato direttore della Pianificazione globale dei prodotti di Groupe PSA, posizione nella quale ha definito la strategia del modello di base del Gruppo, ha partecipato all'integrazione di Opel e ai lavori di preparazione per la fusione con FCA.



Laurent Blanchet, in precedenza direttore Prodotto Peugeot, è stato nominato direttore Customer & Market Intelligence presso DSMO sotto la responsabilità gerarchica di Thierry Koskas.