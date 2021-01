Arval, nuova organizzazione per il piano quinquennale Beyond

Nuova struttura organizzativa nel comitato esecutivo di Arval Italia, società del Gruppo BNP Paribas e leader nel noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, guidata dal direttore generale Štefan Majtán.



Motore di questa evoluzione, l'esigenza di fornire una risposta efficace alle nuove esigenze di mobilità dei 50mila clienti della filiale italiana e di quelli futuri, spingendo l'acceleratore sulla strategia del nuovo piano quinquennale Arval Beyond, che prevede il raggiungimento di obiettivi ambiziosi per la crescita del business e nell'ambito della mobilità sostenibile e a 360 gradi.



Tra i principali pilastri del nuovo piano, presentato ad ottobre scorso, c'è lo sviluppo delle partnership strategiche, ritenute fondamentali per costruire innovative offerte di mobilità ad alto valore aggiunto.



Per sviluppare al meglio questo ambito, è stata creata la nuova direzione strategic Business Development & Partnership, la cui guida è affidata ad Alessandro Cardoselli, già direttore Industriale dell'azienda da giugno 2018. Inoltre, Cardoselli rappresenterà Arval Italia all'interno dell'associazione di categoria Aniasa.



La Direzione Industriale si scinde in due realtà distinte, la direzione Global Operations e la Direzione Procurement.



Dario Casiraghi, già a capo della Direzione Retail & New Business Development, assume la guida della Direzione Global Operations, che raggruppa le attività di monitoraggio, assistenza e gestione del veicolo durante il suo ciclo di vita attraverso, ad esempio, il supporto fornito dal contact center di Arval, il coordinamento degli eventi manutentivi, l'organizzazione delle operazioni di consegna e ritiro dei veicoli, la governance del Network di Riparatori e dei Dealer.



La Direzione ha come focus l'industrializzazione e l'accentramento di tutte le attività operative con l'obiettivo di lavorare con un'attenzione crescente sui driver, fulcro dell'offerta per la mobilità integrata in fase di costruzione nell'ambito della strategia Arval Beyond.



A Emmanuel Lufray viene affidato l'incarico di Direttore Procurement, con il compito di coordinare in maniera strategica i processi di acquisto di beni e servizi funzionali al business assicurando all'azienda il vantaggio competitivo.



Alessandro Pigazzi, che rientra in Italia dopo un'esperienza pluriennale in Arval a livello internazionale, in ultimo nel ruolo di International Business Office Director del Gruppo Arval con responsabilità sulla gestione del business internazionale dell'azienda, assume invece la guida della Direzione Retail. A lui è affidato il compito di sviluppare il mercato delle piccole e medie imprese e dei privati.



Sempre in coerenza con le evoluzioni previste da Arval Beyond, nasce la Direzione Business Transformation, affidata a Ilaria Tonella, che, focalizzandosi sul miglioramento continuo della soddisfazione dei clienti, avrà la mission di guidare la trasformazione dell'azienda, sempre più Data driven, attraverso l'ottimizzazione di processi e tools. Francesco Sbrascini, dopo una lunga esperienza alla guida della Compliance di Arval Italia, viene invece nominato Segretario Generale, cui fa capo anche la Direzione Risorse Umane di cui Sbrascini ha quindi ora la responsabilità.



Novità, infine, per la Direzione Marketing Communication & CSR, in capo ad Alessia Pedersini, che si arricchisce delle attività di Arval Mobility Observatory & Consulting la cui missione è sviluppare e diffondere conoscenza sul tema della mobilità, per comprenderne e guidarne l'evoluzione, e fornire consulenza strategica ai clienti Arval.