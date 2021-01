Kolja Rebstock nuovo vice president EMEA Harley Davidson

Kolja Rebstock, che a fine 2020 si era dimesso dalla posizione di managing director di Mitsubishi Motors Germany, è il nuovo regional vice president per Europa, Middle-East e Africa (la cosiddetta area EMEA) della Casa motociclistica Harley Davidson. Rebstock, che opererà dalle due sedi di Oxford (Gran Bretagna) e Francoforte (Germania) era entrato in Mitsubishi nel marzo del 2017, dopo una esperienza di due anni come direttore delle vendite dirette di Mercedes a Berlino (Mercedes Benz Niederlassungen). Laureato in scienze dei materiali alla Friedrich Alexander Universität Erlangen di Norimberga, Rebstock ha iniziato la sua carriera professionale nel 1999 proprio nel Gruppo Daimler con incarichi nel settore della ricerca, del collaudo e della gestione di mercati esteri anche per i marchi Freightliner e Mitsubishi Fuso.