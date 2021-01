Renault Italia, riorganizzata la direzione comunicazione

Nell'ambito del progetto di evoluzione dell'organizzazione del Gruppo Renault focalizzata sulle sue marche, a partire da questo mese la Direzione Comunicazione & Immagine di Renault Italia rivede la sua organizzazione.



L'area della comunicazione denominata Renault/Mobilize va sotto la responsabilità di Paola Rèpaci, Renault/Mobilize Product & Corporate Communication Manager, che gestisce le attività di relazione con la stampa su tutti i prodotti- termici, ibridi ed elettrici- (informazioni, eventi di lancio, prove prodotto, parco stampa, Saloni etc), sulle strategie globali del Gruppo Renault (mercato, internazionalizzazione, industria, RSI, partnership, etc.), sulla comunicazione Corporate relativa al Gruppo Renault e all'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, sulla Marca Mobilize, sulla comunicazione sportiva (rally-pista) e la comunicazione interna.



A Luca Baglieri, invece, è affidata la responsabilità dell'area Dacia/Alpine. In qualità di Dacia/Alpine Product & Corporate Communication Manager, Baglieri gestirà per i due brand le attività di relazione con la stampa sui prodotti- termici ed elettrici (informazioni, eventi di lancio, prove prodotto, parco stampa, Saloni etc), le strategie globali del Gruppo Renault (mercato, internazionalizzazione, industria, RSI, partnership, etc.), la F1 e la comunicazione interna. Dalla stessa data, Daniele Romano lascia la Direzione Comunicazione & Immagine di Renault Italia per ricoprire un altro incarico all'interno della Direzione Marketing dell'azienda.



Le due aree di competenza fanno capo a Francesco Fontana Giusti, Image & Communication Director di Renault Italia.