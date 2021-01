Elke Temme a capo nuova area charging & energy Vw Components

Dallo scorso primo gennaio Elke Temme ha assunto la gestione della nuova area di business charging & energy presso Volkswagen Group Components. Le responsabilità della Temme includeranno la condivisione e la gestione delle attività del Gruppo esistenti nei settori dell'energia, dei servizi di ricarica, delle apparecchiature di ricarica e delle relative infrastrutture per tutti i marchi del Gruppo. Elke Temme, che è laureata in international business administration, proviene dalla società energetica RWE Innogy, dove ha ricoperto varie posizione negli ultimi 18 anni tra cui quella più recente di COO di Innogy eMobility solutions GmbH, una società che fornisce soluzioni software basate sul Cloud, nonché hardware di ricarica CA e CC ai partner B2B. Nata a Wolfsburg, la Temme ha iniziato la sua carriera presso Commerzbank AG, prima di entrare nel 2002 in RWE AG.