Luigi Ksawery Lucà da gennaio nuovo AD Toyota Motor Italia

Luigi Ksawery Lucà, attualmente director mobility & connected technologies in Toyota Motor Europe, diventerà dal prossimo primo gennaio il nuovo amministratore delegato di Toyota Motor Italia. Lucà è nato a Varsavia 47 anni fa e vanta una solida esperienza del mercato italiano avendo ricoperto - tra gli altri - il ruolo di director sales operations e Lexus dal 2014 al 2017. Mauro Caruccio, dal 2018 amministratore delegato di Toyota Motor Italia, a partire dalla stessa data diventerà amministratore delegato di Toyota Financial Services Italia e presidente e amministratore delegato di Toyota Fleet Mobility Italia.

Laureato alla Università Sapienza di Roma, e titolare di un master in economia e studi europei al College of Europe di Natolin, a Varsavia, Lucà ha iniziato la sua carriera professionale nel 2000 in Renault Italia ricoprendo posizioni di crescente importanza fino a diventare attaché marketing - european area manager in Renault SA a Parigi. Nel 2005 l'ingresso in Toyota occupando ruoli di crescente responsabilità nell'ambito delle direzioni sales & marketing di Toyota Motor Europe e di Toyota Motor Italia. Dal prossimo primo gennaio Francois Martines, attuale amministratore delegato di Toyota Financial Services Italia e presidente e amministratore delegato di Toyota Fleet Mobility Italia, concluderà la sua carriera professionale nel Gruppo Toyota per ritirarsi in pensione, dopo aver ricoperto numerosi incarichi internazionali e di prestigio in Toyota Financial Services. Tali cambiamenti - si legge nella nota - si inseriscono nell'ambito degli obiettivi di crescita e delle strategie di trasformazione dell'organizzazione di Toyota come Mobility Company sia in Italia, che in Europa, e rappresentano un segno tangibile dell'apprezzamento della Corporation per gli eccellenti risultati raggiunti dal management italiano.