Michael Hellmann da gennaio guida sito Mercedes Düsseldorf

Michael Hellmann dal primo gennaio del prossimo anno sarà nuovo responsabile fabbrica di Dusseldorf dove si costruisce il veicolo commerciale Sprinter, uno dei modelli strategici per il Gruppo Daimler. Attualmente a capo della MBC Engineering & Manufacturing Beijing Benz Automotive in Cina, Hellmann (52 anni) prende il posto di Armin Willy (57 anni) che su sua richiesta lascerà il primo febbraio la Casa della Stella a Tre Punte dove ha lavorato per più di 20 anni. Nella sua nuova funzione Hellmann svolgerà anche il ruolo di rappresentante di Mercedes-Benz AG per quella regione guidando anche i futuri sviluppi di questo impianto. Entrato in Daimler nel 1988 come apprendista durante il suo corso di laurea, Hellmann ha ricoperto vari incarichi come ingegnere nelle fabbriche di Rastatt e Sindelfingen, per poi passare allo stabilimento brasiliano di Juiz de Fora. Rientrato in Germania nel 2002, Hellmann è diventato head of production planning della fabbrica di Daimler di Brema. Dal 2017 è diventato responsabile per engineering & manufacturing del settore che produce auto in Cina.