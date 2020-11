Mirko Dall'Agnola direttore divisione auto Suzuki Italia

Mirko Dall'Agnola è il direttore della divisione automobili di Suzuki Italia, la filiale della multinazionale di Hamamatsu che commercializza auto da oltre 30 anni sul territorio nazionale. Dall'Agnola, che era in precedenza direttore commerciale di Suzuki Italia - funzione che mantiene ad interim - risponderà in questa nuova posizione al presidente e direttore generale di Suzuki Italia Massimo Nalli. Veronese, 46 anni, Dall'Agnola è laureato in ingegneria automobilistica al Politecnico di Torino. E' entrato in Suzuki nel novembre del 2004, dopo una esperienza di due anni in Honda Automobili Italia. Nella filiale della Casa di Hamamatsu ha ricoperto incarichi via via crescenti nell'area delle vendite e del marketing, fino alla nomina a direttore commerciale auto nel 2010.