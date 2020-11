Citroen, Laurent Barria nominato direttore marketing

A partire dal 2 novembre, Laurent Barria è il direttore Marketing e Comunicazione della marca Citroën. Riporta Vincent Cobée, direttore generale Citroën. Laurent Barria ha un'esperienza di oltre 20 anni all'interno di Groupe PSA dove ha ricoperto varie posizioni in ambito Prodotto, Prezzo e Marketing. Successivamente è stato direttore Marketing in Portogallo per Peugeot, in Brasile per Citroën e in Francia per Peugeot. Dal 2018, è direttore brand Citroën in Belgio.



Grazie alla sua importante esperienza internazionale, a partire dal 2 novembre 2020 è nominato direttore Marketing e Comunicazione per la marca Citroën.



Laurent Barria sarà responsabile dell'espansione di Citroën a livello Internazionale e del continuo sviluppo della Marca dopo 6 anni di crescita. Laurent Barria porterà la sua esperienza e la sua professionalità all'interno del Marketing e Comunicazione di Citroën per far proseguire e rafforzare la dinamica commerciale della marca. Per Cobée ''Laurent Barria rafforzerà il management di Citroën. La sua carriera internazionale, la sua esperienza nel marketing e nella comunicazione gli consentiranno di portare avanti lo sviluppo della nostra strategia, in particolare attraverso il lancio dei nostri veicoli elettrificati e il consolidamento del nostro posizionamento a livello internazionale''.