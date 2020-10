Chung Eui-sun è il nuovo presidente di Hyundai Motor Group e prende il posto del padre Chung Mong-koo, a sua volta figlio del fondatore del colosso sudcoreano Chung Ju-yung. Dal 2018 Chung Eui-sun era executive vice chairman del Gruppo di Seoul, posizione a cui era arrivato da una lunghissima carriera all'interno di Hyundai e Kia. A Chung Eui-sun, nel periodo 2005 - 2009 in cui è stato presidente di Kia Motors Corporation, si deve tra l'altro il progetto di grande successo della Cee'd riservata ai mercati europei. Nato nel 1970, Chung Eui-sun si è laureato in business management administration alla Korea University e ha ottenuto un master in business administration alla School of Business della University of San Francisco.