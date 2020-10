Helena Botelho nuova direttrice commerciale Europa Citroen

PSA ha nominato la portoghese Helena Botelho come direttrice commerciale della regione Europa per la marca Citroen. In questa posizione, la Botelho prende il posto di Jérôme Gautier riportando a Maxime Picat, executive vice president, operational director Europe. Entrata nell'agosto del 2008 nel Gruppo PSA, la Botelho è stata fino due mesi fa managing director di Peugeot Spagna e Portogallo, e in precedenza CFO per le marche Peugeot, Citroen e DS in Gran Bretagna. Laureata in economia alla Universidade Técnica de Lisbona in Portogallo, la Botelho ha anche ottenuto un master in management alla Universidade Católica Portuguesa di Lisbona e un master in digital marketing all'Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) di Cuiabá in Brasile.