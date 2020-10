Andy Palmer vicepresidente non esecutivo slovacca InoBat

Andy Palmer, che da 2014 al 2020 ha guidato come presidente e Ceo del Gruppo la Aston Martin torna sulla scena dell'industria automotive come vicepresidente non esecutivo della slovacca InoBat, l'azienda fondata da Faysal Sohail e che punta attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e di innovative tecnologie di processo a ridurre i costi e i tempi per accelerare l'arrivo sul mercato di nuove generazioni di batterie. Palmer è il fondatore e CEO di Palmer Automotive Ltd e ricopre il ruolo di presidente di Optare Ltd, nonché di direttore delle aziende Ashok Leyland Ltd, Secured by Designs Ltd e Falcon Group. Dal 2017 è stato nominato Presidente della commissione per la produttività e le competenze della nuova West Midlands Combined Authority (WMCA). Nella nuova funzione alla InoBat, Palmer potrà anche utilizzare la sua esperienza in Nissan - dove ha lavorato dal 2011 al 2014 - e dove è stato tra gli incaricati del progetto e del debutto della Leaf il primo modello elettrico, Laureato in ingegneria del prodotto e titolare di un dottorato in ingegneria Palmer è anche membro della Royal Academy of Engineering.