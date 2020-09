Alain Raposo responsabile Powertrain Tech Hyundai e Kia

Alain Raposo, che vanta una carriera di 30 anni nel Gruppo Renault e nell'Alleanza con Nissan e Mitsubishi, e che da 3 anni era direttore dell'ingegneria del Gruppo PSA, è entrato a far parte del team di Hyundai come vicepresidente esecutivo responsabile della unità Powertrain Tech presso la divisione Ricerca e Sviluppo del Gruppo coreano. Grande esperto di motori termici e ibridi, Raposo sarà responsabile dello sviluppo motore, trasmissione ed elettrificazione per i marchi Hyundai e Kia presso la sede globale di ricerca e sviluppo di Hyundai Motor Group e riferirà ad Albert Biermann, presidente e capo della divisione Ricerca e Sviluppo. ''Siamo lieti di avere Raposo unirsi a Hyundai Motor Group - ha affermato il presidente Biermann - anche perché porta l'esperienza di elettrificazione dei gruppi propulsori, rendendoci ancora più forti nel nostro cammino per diventare il principale fornitore di soluzioni per la mobilità intelligente''. Laureato in ingegneria ed energia alla università INSA di Toulouse, Raposo si è specializzato in progettazione motoristica e alimentazione con derivati del petrolio alla IFP School di Rueil-Malmaison. E' entrato in Renault nel 1987 con posizioni di crescente responsabilità fino a diventare nel 2014 global vice president con responsabilità Powertrains & EV engineering per l'Alleanza Renault Nissan Mitsubishi. Nel 2017 il passaggio al Gruppo PSA con l'incarico di direttore dell'ingegneria.