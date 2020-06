Holger Brandt director aftersales & customer service Bugatti

Per il passaggio di David Garcia all'interno del gruppo Volkswagen dove è diventato direttore post-vendita globale del settore veicoli commerciali, Holger Brandt è stato nominato dal primo giugno nuovo global director aftersales & customer service di Bugatti. Brandt, 47 anni, vanta una lunga carriera nel settore automobilistico: dopo la formazione come ingegnere meccatronico dei veicoli, si è laureato in tecnologia all'università di scienze applicate di Colonia. Finiti gli studi ha iniziato la sua attività professionale presso Audi AG in Germania e Cina come ingegnere di progetto. Dopo una parentesi presso una società di consulenza strategica, Brandt è rientrato nel Gruppo nel 2004 ricoprendo varie posizioni manageriali all'interno di Porsche, di recente come direttore esecutivo per lo sviluppo commerciale e commerciale della marca di auto sportive in Giappone.