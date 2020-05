Mark Sutcliffe nuovo direttore veicoli commerciali Alleanza

Mark Sutcliffe, attualmente direttore della strategia industriale e supply chain dell'Alleanza Renault Nissan, è stato nominato direttore della divisione veicoli commerciali dell'Alleanza, a partire dal prossimo primo giugno 2020.



Sutcliffe riporterà a Clotilde Delbos, direttore generale ad interim di Renault SA e a Makoto Uchida, direttore generale di Nissan, rimanendo anche membro del comitato di direzione (CDR) del Gruppo Renault.



Nato in Inghilterra nel 1964, Sutcliffe si è laureato in Ingegneria elettrica ed elettronica presso l'Università di Newcastle upon Tyne. Entrato in Nissan nel 1991 dopo una esperienza nell'industria del packaging, ha occupato diverse posizioni negli ambiti produzione, qualità, ingegneria e programmazione industriale presso lo stabilimento di Nissan Sunderland, prima di essere nominato direttore supply chain e acquisti di Nissan Europe nel 2007. Nel 2009 Sutcliffe è diventato il primo responsabile della logistica dell'Alleanza in Europa. Dopo una parentesi di 4 anni nell'industria aerospaziale come direttore pianificazione e controllo del Gruppo Rolls Royce, è rientrato nell'industria automotive come direttore supply chain del Gruppo Renault e, successivamente, come direttore supply chain dell'Alleanza il primo aprile 2014. Quattro anni più tardi Sutcliffe è diventato direttore della strategia industriale e supply chain dell'Alleanza.