Henrik Wenders nuovo responsabile marketing marchio Audi

Henrik Wenders ha assunto la responsabilità del riallineamento e del marketing globale del marchio Audi. Come senior vice president sarà responsabile della strategia del marchio, delle relazioni con i clienti e della comunicazione del marchio, nonché del marketing digitale, esperienziale e sportivo. Prende il posto di Sven Schuwirth, che diventa responsabile dell'area 'esperienza digitale e business. Wenders, che era entrato in Audi lo scorso gennaio, è un esperto di marketing con un alto livello di competenza sugli argomenti Cina, mobilità elettrica e digitalizzazione, e andrà a rafforzare il team di Hildegard Wortmann. Wenders proviene dalla start-up cinese Byton dove era vice presidente marketing, dopo essere stato anche responsabile della gestione dei prodotti digitali, nonché dello sviluppo di una strategia post-vendita e di accesso al mercato.



Wenders ha 47 anni ed ha iniziato la sua carriera professionale nel 1992 come assistente a vendite di pubblicità ed è stato consulente delle agenzie pubblicitarie Gray Group Central Europa e Jung von Matt. Nel 2001 è diventato membro del consiglio di amministrazione per il marketing e le vendite della società di marketing online 100world.media AG. Nel 2002 è entrato in Bmw ricoprendo varie posizioni dirigenziali fino al 2016 fino a diventare responsabile per la comunicazione, le vendite e il post vendita nella divisione auto elettriche Bmw i.



Si era trasferito alla Byton nel 2016, prima a Hong Kong e poi a Shanghai.