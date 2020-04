Jochen Paesen nuovo responsabile interior design Kia

Jochen Paesen, che proviene dalla marca cinese NIO, è il nuovo vice president di Kia Motors Corporation con responsabilità per l'Interior Design. Dalla sua sede presso il Kia Design Center di Namyang, in Corea - riportando a Karim Habib, senior vice president e responsabile del design di Kia - Paesen sovraintenderà allo sviluppo di tutti gli aspetti stilistici e funzionali dei prossimi modelli del brand. Diplomato al Royal College of Art e titolare di un master alla Coventry University, Paesen porta con sé quasi due decenni di esperienza nell'interior design automobilistico. Ha trascorso gran parte della sua carriera nel Bmw Group dove, tra l'altro, ha progettato la concept car Vision Efficient Dynamics del 2009 e la i8 Roadster, lavorando a fianco di Habib in numerosi progetti di design nelle prime fasi della sua carriera.