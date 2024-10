Bmw M3 2027, sarà elettrica ma anche termica Mhev 48 Volt

La prossima Bmw M3 derivata dalle nuove architetture Neue Klasse e prevista per il 2027-2028 è previsto sarà dotata di un motore termico 6 cilindri ibrido leggero 48 Volt anziché un ibrido plug-in come la M5.

Questa versione, come tutti gli altri modelli della futura famiglia Neue Klasse, sarà offerta insieme alla variante 100% elettrica.

Lo anticipa il magazine specializzato Carscoops che si è basato sulle dichiarazioni di Dirk Häcker, responsabile dello sviluppo della divisione ad alte prestazioni di Bmw fatte il occasione del lancio della serie G90 M5 a Monaco.

Lo stesso Häcker ha detto che non avrebbe senso aggiungere il peso extra di un sistema Phev alla M3 "a meno che non si vogliano ottenere i vantaggi di poter utilizzare una autonomia elettrica".

Questa caratterstica - che nel caso della M5 permette di percorre in modalità 100% elettrica circa 67 km - offre importanti vantaggi pratici, tra cui evitare in alcuni mercati di far rientrare la M5 nelle liste soggette ad enormi tasse aggiuntive. Ma questa funzione, nello specifico caso della M3 verrebbe svolta dalla versione 100% a batteria con quattro motori elettrici per complessivi 1.000 Cv.

Entrambi i modelli sportivi della futura Serie 3 saranno basati sulla stessa piattaforma Neue Klasse che debutterà l'anno prossimo con il nuovo suv iX3 e sarà poi utilizzata per la nuova berlina Serie 3, il cui lancio è previsto per il 2026.

Secondo Carscoops (che della futura M3 ha anche ricostruito con un rendering il possibile aspetto) la coppia delle sportive probabilmente vedrà il debutto della versione elettrica nel 2027 e di quella Mhev 48 Volt a seguire.

Sarebbe ancora in discussione la scelta sulla denominazione.

Il modello oggi più venduto tra le Bmw M è l'elettrificata leggera i4M50 che è però basato sull'attuale architettura Clar.

Per le future sportive della famiglia Neue Klasse non dovrebbe però esserci distinzione fra l'ibrida leggera 48 Volt e quella elettrica, con il badge M3 su entrambe le auto.



