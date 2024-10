Il suv Jaecoo 5 si presenta e punta al cuore del mercato

Jaecoo 5 si presenta al mondo a Wuhu, in Cina, durante i giorni della 'Innovation Conference', l'appuntamento globale del Gruppo Chery, di cui Omoda e Jaecoo fa parte ed è l'ultimo brand nato esplicitamente per l'export.

Un suv medio a trazione anteriore, dalle linee ben in vista, con un alto contenuto tecnologico, dedicato a chi ha necessità di spazio e non disdegna le escursioni in fuoristrada leggero.

L'esordio sul mercato italiano è fissato per il primo quadrimestre del 2025 nella versione turbo benzina, con motore 1.6 da 147 CV, lo stesso di Omoda 5, ma sono in programma anche la versione full hybrid da 203 CV e quella totalmente elettrica con una potenza equiparabile al motore a benzina ed equipaggiata con una batteria da 63 kWh.





Con uno vero e proprio show organizzato nell'headquarter del brand, Jaecoo 5 è stata svelata all'imbrunire a operatori del settore e media da tutto il mondo illuminando il palco con i sottili fari a led che disegnano un anteriore possente, in un colore verde che richiama la vocazione avventuriera. 'Le linee - ha spiegato il ceo di Omoda & Jaecoo - sono ispirate alla natura: il suolo per il pianale, l'orizzonte per la linea di cintura e lo skyline per il profilo'.

La sensazione generale è di solidità, e anche il primo contatto al volante lo conferma. Il posteriore, piuttosto massiccio, è caratterizzato da una fanaleria a led sottile e leggermente allungata sulla fiancata, proprio sulla 'linea dell'orizzonte'. Le dimensioni di 4.30 metri di lunghezza sono da suv compatto, il più ricco in termini di volumi sul nostro mercato. Una versione 'ridotta' della Jaecoo 7 già negli showroom italiani, e con stilemi simili, tipici del brand, a partire dall'ampia calandra con griglia a nido d'ape. A bordo i materiali sono assemblati con cura, morbidi al tatto. Il bagagliaio ha un volume di 480 litri, che diventano 1100 con il divano abbattuto.

Ma soprattutto la tecnologia è regina: il piccolo cruscotto digitale è accompagnato da un mega schermo centrale, posto in posizione orizzontale, dal quale si accede a tutte le impostazioni della vettura e al proprio smartphone. Numerosi gli ausili alla guida: dal rilevamento dei punti ciechi alla frenata di emergenza, passando per i fari intelligenti. I sedili anteriori sono a comando elettronico, così come pure il portellone posteriore. Unico allestimento full optional, con cambio automatico doppia frizione a sette rapporti.



Nel primo breve contatto su strada, il motore a benzina si dimostra adatto alle necessità del target di riferimento: non nato per bruciare i semafori quanto per macinare chilometri, è adatto anche al fuoristrada leggero grazie a una buona altezza da terra. I consumi non sono ancora stati dichiarati, ma dovrebbero essere di poco superiori a quelli di Omoda 5 che monta lo stesso propulsore, cioè circa 7 litri/100 km su ciclo Wltp combinato. L'obiettivo dichiarato di Jaecoo 5 è di penetrare in Italia nel segmento dei C-suv, quello a più ampia diffusione e elevato tasso di crescita sul mercato nazionale. Un'auto per giovani e famiglie che hanno voglia di una vettura dalle linee moderne ma non futuristiche, che hanno necessità di spazio pur senza esagerare e di sperimentare qualcosa di diverso e alla portata del portafogli. Ancora non definiti i prezzi per il mercato italiano, che saranno comunque intorno ai 30mila euro, mentre la garanzia è di sette anni o 150mila chilometri.

