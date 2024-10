Bmw Skytop, 50 esemplari in edizione limitata per appassionati

Bmw conquista il cuore degli appassionati del piacere di guida esclusivo e dei collezionisti di capolavori automobilistici con un modello in piccola serie limitata. Seguendo le orme della Bmw 3.0 CSL - presentata nel 2022 per celebrare il 50esimo anniversario della Bmw M GmbH - arriva la Bmw Skytop che abbina il piacere di guidare per a un design elegantemente atemporale caratterizzato da una precisione artigianale in ogni minimo dettaglio.

Inizialmente mostrata come studio di design sotto il nome di Bmw Concept Skytop al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 sulle rive del Lago di Como, la roadster due posti ha suscitato grande entusiasmo tra i collezionisti e gli appassionati di auto riuniti. Questa risposta ha spinto Bmw a convertire il concept in una produzione limitata di 50 esemplari. La decisione è stata annunciata da Adrian van Hooydonk, capo del design del Gruppo Bmw, durante un evento ospitato dalla House of Bmw a Milano, dove il concept è stato nuovamente esposto. È stato anche rivelato che tutti gli esemplari della Bmw Skytop riservati agli appassionati e ai collezionisti hanno trovato i loro futuri proprietari in un brevissimo lasso di tempo.

"La Bmw Skytop ha un design veramente esotico e offre una combinazione di dinamica di guida ed eleganza al massimo livello," ha detto van Hooydonk. "Potere finalmente annunciare che questa auto sarà costruita è come un sogno che diventa realtà. Grazie per la risposta molto positiva in tutto il mondo e al team appassionato che ha lavorato al progetto." Di recente la Bmw ha presentato anche la Bmw 3.0 CSL, anch'essa in serie limitata la cui produzione è stata limitata a 50 auto. Sia nel concetto che nel design, l'edizione speciale è stata un omaggio alla leggendaria Bmw 3.0 CSL "Batmobile" dei primi anni '70.

La Bmw Skytop è un altro oggetto da collezione del produttore bavarese. La roadster scoperta celebra la storia delle iconiche roadster Bmw, tra cui la Bmw 507 e la Bmw Z8.

Come il suo antenato roadster, la Skytop arriva sulle strade con il V8 più potente dell'arsenale del marchio. L'unità a benzina da 4,4 litri genera una potenza massima di 460 kW/625 cv e si abbina a un cambio Steptronic Sport a otto velocità. La massima trazione è garantita dal sistema intelligente di trazione integrale Bmw xDrive, che distribuisce la potenza del motore tra tutte e quattro le ruote secondo le necessità, e ottimizza la stabilità e la dinamica di guida in qualsiasi situazione. Con questa configurazione, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in circa 3,3 secondi.

