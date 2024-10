Nuovo Duster conferma il value for money di Dacia

Tutto si rinnova ma il posizionamento 'value for money' di Dacia è una costante anche per Nuovo Duster. Oltre a prezzi estremamente concorrenziali, la nuova versione del SUV tuttofare è stato infatti pensato per offrire un abitacolo sempre più spazioso e per raggiungere il traguardo del miglior rapporto qualità/prezzo del mercato.

Essenziale si, ma senza rinunciare a quello che serve veramente per il comfort e soprattutto per la sicurezza. Nuovo Duster si arricchisce infatti di contenuti tecnologici con l'introduzione di un nuovo computer di bordo con display digitale da 7" e touchscreen centrale da 10,1" associato al nuovo sistema multimediale.

Sempre smart nel suo approccio alla guida, Nuovo Duster offre barre da tetto modulabili e propone l'ingegnosa gamma accessori Dacia YouClip. Nuovo Duster illustra infatti la filosofia di Dacia per un progresso tecnologico accessibile.

Il nuovo sistema multimediale è dotato di touchscreen centrale da 10,1" ed è presente di serie a partire dall'allestimento Expression. Questo display è disponibile con entrambe le offerte multimediali di Duster: Media Display e Media Nav Live: Il sistema Media Display, di serie su Nuovo Duster Expression ed Extreme, offre un dispositivo audio con 4 altoparlanti e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Media Nav Live, di serie sull'allestimento Journey e in opzione su Extreme ed Expression, aggiunge la navigazione connessa con informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e mappe aggiornate per 8 anni.

Media Nav Live offre anche un sistema audio Arkamys 3D a 6 altoparlanti.

Nel livello di allestimento di ingresso Essential, il Media Control è un sistema multimediale che può essere utilizzato con i comandi al volante, con visualizzazione delle informazioni multimediali e chiamate telefoniche sul display da 3,5" del computer di bordo analogico.

Comprende anche 4 altoparlanti, connessione Bluetooth, porta USB e supporto per Smartphone integrato nella plancia. Una volta connesso alla App gratuita Dacia Media Control, il conducente può gestire le funzioni radio e multimediali e accedere ad altre funzionalità tramite il display dello Smartphone.



