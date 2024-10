Mini al Salone di Parigi con la famiglia elettrica

È una famiglia di modelli a propulsione esclusivamente eletrica, quella che mini ha in programma di presentare in occasione del Mondial de l'Automobile 2024 di Parigi. Per la novantesima edizione del salone alle Porte de Versailles, in scena dal 14 al 20 ottobre, il marchio britannico si presenterà infatti sulla scena con le anteprime mondiali di due modelli John Cooper Works, completamente elettrici e che puntano su prestazioni e sportività.

Mini mostrerà a Parigi, con la Cooper SE, la Aceman SE e la Countryman SE ALL 4, il suo portafoglio di prodotti per la mobilità completamente elettrica. Con la sigla John Cooper Works, Mini punta a trasferire nel presente la lunga storia sportiva del marchio, spostando le conoscenze motoristiche dalla pista alla strada.

La Cooper SE completamente elettrica presenta un design con un alto valore di riconoscimento. Il modello a tre porte completamente elettrico offre un divertimento di guida moderno con il tipico go-kart feeling Mini e sottolinea l'origine del marchio con quattro allestimenti individuali.

La prima MINI Aceman SE, invece, è il nuovo modello crossover di Mini e offre cinque posti su quattro metri di lunghezza.

Grazie allo spazio generoso, il veicolo colma il divario tra la Cooper e la Countryman. Con Mini Countryman SE ALL4, il marchio si è invece proposto di offrire una vettura affidabile su tutti i percorsi, con un bagagliaio spazioso e regolabile individualmente, un'autonomia fino a 432 km e la trazione integrale.

