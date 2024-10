Peugeot E-408, nuova elettrica affianca ICE ibrida e plug-in

E' la Peugeot che non c'era, e non solo perché completa come versione 100% elettrica una gamma pensata e realizzata per soddisfare - grazie ad una versione ibrida 136 Cv e due versioni plug-in da 150 e 180 Cv - tutte le esigenze dell'utenza. Ma anche perché sposta ancora più in alto l'asticella dell'innovazione e della qualità dei modelli del Leone.



Peugeot E-408, dopo il lancio della versione ibrida plug-in nel 2022 - combina ora il fascino della esclusiva silhouette fastback con l'efficienza a zero emissioni allo scarico e con tutti gli altri vantaggi legati alla propulsione con la sola batteria.

E-408 porta nel suo segmento di riferimento tutta l'emozione di un potente motore da 157 kW (210 Cv) e le tipiche caratteristiche dinamiche delle Peugeot (elettriche e non) con un'autonomia fino a 453 km.

Come si conviene ad un'auto a batteria, nella nuova versione E-408 l'aerodinamica è stata ancora migliorata ottenendo un valore SCx (cioè il coefficiente aerodinamico Cx moltiplicato per la superficie frontale) pari a 0,66.

Gli interventi hanno riguardato paraurti, presa d'aria anteriore, parabrezza, e protezioni posteriori inferiori per le ruote anteriori, oltre ad un sottoscocca specifico che forma un pavimento piatto e aerodinamico.

Il risultato è un consumo di elettricità di soli 15,2 kWh / 100 km che permette alla batteria da 58,2 kWh netti un'autonomia di 453 km nel ciclo misto Wltp. Questo chilometraggio - sottolinea Peugeot - soddisfa le esigenze della maggior parte dei clienti del segmento C, la cui percorrenza giornaliera tipica è inferiore a 45 km.

Nella E-408 la frenata rigenerativa consente un'esperienza di guida più fluida. Utilizzando i paddle dietro al volante il guidatore può facilmente attivare la frenata rigenerativa su 3 livelli differenti, agendo sul paddle sinistro per aumentarla e quello destro diminuirla.

E' possibile scegliere fra un livello di rigenerazione basso (-0,6 m/s²) per sensazioni vicine a quelle di un veicolo termico in rilascio, moderato (-1,3 m/s²) e aumentato (-2,0 m/s²) per ottenere la massima rigenerazione. Gli ultimi due livelli attivano automaticamente l'accensione delle luci di stop posteriori.

Chi siede al volante della E-408 può anche scegliere fra tre modalità di guida: sono Normal (quella predefinita) che imposta la potenza a 140 kW (190 Cv) e la coppia a 300 Nm. Quella Sport (157 kW/210 CV e 345 Nm) per ottenere le massime prestazioni e si attiva automaticamente per un tempo limitato durante i "kick down". Infine la modalità Eco (125 kW/170 Cv, 270 Nm) che favorisce l'autonomia pur preservando il piacere di guida.

Le qualità dinamiche della E-408 fanno riferimento, evidentemente, anche alla pianificazione delle ricerche, un elemento determinante nelle modalità e opportunità di viaggio.

Il processo è semplificato grazie al pianificatore di viaggio integrato. La funzione 'trip planner' permette di determinare in modo ottimale i percorsi per massimizzare l'autonomia dell'auto e facilitare la ricarica.

Il sistema tiene conto di numerose informazioni, tra cui la distanza da percorrere, il livello di carica della batteria alla partenza e quello desiderato a destinazione, la velocità, il consumo di energia, il traffico, il tipo di strada, l'altitudine e, naturalmente, le stazioni di ricarica disponibili sul percorso.

Dotata di serie di una efficiente pompa di calore, nonché di volante e sedili riscaldati, E-408 ottimizza il confort termico dei passeggeri preservando l'energia della batteria.

Per la ricarica in corrente alternata, la nuova Peugeot E-408 è dotata di serie di un caricabatterie trifase da 11 kW.

Utilizzando invece la corrente continua tramite supercharger, E-408 accetta potenze fino a 120 kW.

Ciò consente un recupero della batteria dal 20% all'80% in poco più di 30 minuti mentre per aggiungere 100 km di autonomia bastano poco più di 10 minuti. Il guidatore può programmare la soglia inferiore e superiore di ricarica attraverso lo schermo centrale.



