Hyundai Inster è un inno alla Korean Wave cittadina

Inster è un modello pensato per il mercato europeo e rappresenta l’evoluzione stilistica di Casper, versione con motore endotermico lanciata in Corea nel 2021, ma è caratterizzata da dimensioni maggiori e un passo più ampio per offrire più spazio interno, oltre ad una presenza su strada più robusta. L'obiettivo di Hyundai, per Inster, era quello di trovare un posizionamento esattamente a metà tra le tradizionali city car del segmento A e i modelli compatti più grandi del segmento B, per offrire manovrabilità e semplicità di utilizzo insieme a doti di praticità e flessibilità, grazie a un interno più spazioso e una maggiore capacità di carico.

"Quello di una vettura piccola - ha commentato Nicola Danza, Exterior Design Manager di Hyundai Motor Europe - è il progetto a cui tutti designer vogliono partecipare, perché ricco di dettagli. Come azienda volevamo dimostrare di non pensare solo a vetture grandi ma anche alle compatte. La Corea è un paese ricco di contrasti e ogni volta che ci si trona si trova qualcosa di nuovo.

Allo stesso tempo è un paese ricco di luci e colori all'esterno e minimalista nelle abitazioni. Per Inster abbiamo seguito queste linee. Noi lo chiamiamo K Factor". Il design esterno di Inster è caratterizzato da un profilo robusto ma compatto da SUV e da superfici pulite ed essenziali, con robusti parafanghi, un paraurti dal design tecnologico ispirato ai circuiti elettronici e una piastra di protezione che aggiungono carattere all’anteriore e al posteriore. Inster spicca anche grazie alla firma luminosa a LED delle luci diurne e alla grafica a pixel degli indicatori di direzione, dei fanali posteriori e dei paraurti.

I clienti possono poi ulteriormente personalizzare l’aspetto dell’auto con fari a proiezione LED e un colore esterno bicolore con tetto nero a contrasto. Anche gli interni sono nel segno della versatilità e dello spazio, a partire dai posti a sedere anteriori. Tutti i sedili possono essere abbattuti e ripiegati, compreso quello del conducente. Sono inoltre disponibili l’opzione 'sedile a panchetta' nell’anteriore e sedili frontali e volante riscaldati. La commercializzazione di Inster è prevista per il mese di ottobre, con l'arrivo del listino ufficiale.

