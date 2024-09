Apocalypse World Ender, off-road 6 ruote che minaccia G Amg

L'oramai iconica Mercedes AMG Classe G a sei ruote ha ora un valido concorrente, non solo perché deriva - come la rivale tedesca - da un fuoristrada 'vero e duro' ma anche perché attacco il mercato con un prezzo di 375.000 dollari che è quasi la metà di quello della 6x6 tedesca.

L'auto (o meglio il mostro) in questione è la Land Rover Apocalypse World Ender che lo specialista con sede in Florida ha realizzato partendo da un Defender 110 a cui è stato innestato un cassone da pick-up. Altre modifiche al design includono le estensioni del passaruota, un robusto portapacchi, un rollbar che protegge il cassone e la cabina e soprattutto il bullbar frontale.

Una piastra paramotore aiuta a proteggere l'assale anteriore dalle asperità della strada, mentre i cerchi in acciaio da 20 pollici con enormi pneumatici fuoristrada aiutano nei passaggi off-road più impegnativi.

Il sistema di sospensioni pneumatiche permette di alzare o abbassare il World Ender di 203 mm mentre il motore V8 sovralimentato 5.0 (di origine JLR) offre con il suoi 518 Cv - e con una modalità di sola trazione posteriore - prestazioni da fine del mondo sull'asfalto.



