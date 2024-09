Mercedes CLE Cabrio, relax in autostrada anche en plein air

Dal caos del Salone nautico alle spiagge di Forte dei Marmi, 150 chilometri tra strade cittadine, extraurbane e autostrada volano via quasi senza accorgersene al volante della Mercedes CLE 220d Cabrio, nel massimo relax, en plein air, con il vento che a 110 km/h appena lambisce i capelli. L'occasione di questo breve test in decapottabile è un doppio evento organizzato da Mercedes Italia per festeggiare la sua intramontabile fuoristrada dura e pura, la Classe G. Per la Geländewagen, infatti, passerella da guest star tra gli yacht e i motoscafi di Genova nella nuova versione elettrica, e scene da protagonista tra le cave di Carrara nel primo raduno del neonato Club ufficiale del modello.

In vendita a partire dai 71.056 euro dell'allestimento Advanced, la Mercedes-Benz CLE Cabrio 220d si fa apprezzare in questo viaggio di fine settembre per il comfort che è in grado di offrire sia con tetto ripiegato sia esteso. Nel primo caso merito dello spoiler anteriore posizionato nella fascia alta del parabrezza e del frangivento posteriore a scomparsa: sollevandosi (con un tasto in plancia) proteggono gli occupanti dalle folate esterne d'aria, appunto almeno sino ai 110 km/h.



Come in una bolla d'aria, con le nuvole come tetto, si viaggia davvero bene. I sedili riscaldabili o rinfrescabili con funzione massaggio coccolano gli occupanti. La cosiddetta sciarpa d'aria calda, caratteristica ormai imprescindibile delle decapottabili della Stella, avvolge il collo di guidatore e passeggeri per mantenerlo in un piacevole tepore e limitare il rischio di un torcicollo per colpo d'aria.

I chilometri scorrono così che è un piacere. Quando, poi, si vuole alzare l'andatura massima da Codice della strada senza rinunciare al comfort basta per un attimo rallentare l'andatura sino ai 60 km/h, mantenerla per una ventina di secondi dopo aver premuto il tasto nel tunnel centrale della chiusura capote, per poi portarsi ai 130 km/h. Il tetto in tessuto mutlistrato offre un'insonorizzazione da coupé e il viaggio prosegue piacevolmente. Il quattro cilindri di 1.998 cc a gasolio con tecnologia ibrida (197 Cv dal Diesel+23 Cv elettrici) risulta sornione ma tutto cambia se si affonda sul pedale dell'acceleratore: il cambio automatico in nona marcia, scala in quinta e in un attimo il sorpasso è compiuto.

Due porte, quattro comodi posti in 4.850 mm di lunghezza, la nuova CLE sia Cabrio sia Coupé sostituisce le precedenti C ed E, forte di uno stile personale e di un'abitabilità al top della categoria. Anche le soluzioni elettroniche di bordo sono al passo con i tempi: per gli amanti delle plance tecnologiche da segnalare lo schermo da 11,9 pollici, regolabile in inclinazione, che fa il paio con il cruscotto digitale da 12,3 pollici.

L'ampia scelta di motori e allestimenti è un'altra caratteristica della nuova CLE Cabrio. Presentata a inizio anno, in vendita dallo scorso aprile, in Italia viene proposta in sette varianti, per potenze da 170 a 449 Cv, cui aggiungere sempre 23 Cv elettrici provenienti dal sistema ibrido.

Disponibile a due o quattro ruote motrici, è offerta in otto livelli di allestimento: Advanced, Amg Line Advanced, Advanced Plus, Amg Line Advanced Plus, Amg Line Premium, Amg Line Premium Plus, Premium e Premium Plus) 4 euro. I prezzi partono dai 61.800 della CLE 180 benzina in allestimento "entry level", per arrivare ai 109.974 euro della tremila benzina firmata AMG, al vertice della gamma oltre che per prezzo anche per potenza.

