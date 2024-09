Audi RS e-Tron GT Performance aristocrazia delle prestazioni

Come un abito sartoriale di grande pregio (non a caso è stata presentata per i test dinamici in occasione della Milano Fashion Week) la nuova generazione della Audi RS e-Tron GT Performance porta sul mercato il massimo delle prestazioni elettriche e il massimo della tecnologia elettrica ed elettronica.

Il tutto però combinato con l'essenzialità stilistica, l'artigianalità delle finiture e - trattandosi di un prodotto dei Quattro Anelli - con la più attenta ricerca della sostenibilità.

Il viaggio dalla raffinata eleganza dei palazzi del Quadrilatero della Moda a Milano fino alla Liguria, snobbando però la facilità di un percorso autostradale, ha permesso - al volante della Audi RS e-Tron GT Performance da 925 Cv - di sperimentare la tecnologia elettrica di ultima generazione e un telaio in cui la Casa di Ingolstadt ha concentrato il suo saper fare e saper innovare.

Ma anche come questo possa coesistere l'aristocrazia di una coupé quattro porte e quattro posti (perfetta per il gran turismo) con livelli di prestazioni inimmaginabili fino a qualche tempo fa, con un'accelerazione 0-100 in meno di 2,5 secondi che la stessa Audi definisce "da Moto Gp".

Questa vettura, nella versione Performance oggetto della presentazione dinamica è tra l'altro l'Audi più potente di sempre, che se non sono da meno gli allestimenti S e-Tron GT da 680 Cv RS e-Tron GT da 856 Cv. I numeri da record in termini di potenza (appunto 925 Cv in boost) e di coppia massima, pari a ben 1.027 Nm, sono accompagnati da altrettanti primati della sezione elettrica.

Ora la capacità della batteria si attesta a 105 kWh (97 kWh netti) risultato a cui contribuiscono l'ottimizzazione della piastra di raffreddamento e del sistema di condizionamento delle celle del tipo 'pouch' (a sacchetto), dotate di un rivestimento esterno flessibile in materiale plastico rivestito in alluminio.

Nella Audi RS e-Tron GT Performance alla chimica evoluta della batteria si accompagnano un superiore flusso di corrente all'interno delle celle e soprattutto l'ottimizzazione del sistema di gestione termica. E' netto anche l'upgrade per il sistema di recupero dell'energia, in cui la frenata elettroidraulica può gestire potenze elettriche con picchi sino a 400 kW anziché i precedenti 290 kW. Grazie alla nuova batteria, alle celle evolute e all'affinamento del sistema di gestione termica, Audi RS e-Tron GT performance, infine, tocca i 585 chilometri WLTP. La potenza di ricarica arriva sino a 320 kW e nelle colonnine HPC i può ottenere il ripristino di 280 km di autonomia in 10 minuti.

Nel caso della versione Performance - che si avvale di un'elettronica di potenza evoluta - i propulsore al retrotreno di nuova concezione condivide parte della componentistica con i powertrain dedicati alla piattaforma PPE, portata al debutto da Audi Q6 e-Tron. La riprogettazione del rotore e dello statore, nonché l'ottimizzazione del sistema di raffreddamento, hanno consentito di ridurre di 10 kg in meno rispetto alla precedente unità.

Tutte le nuove Audi e-Tron GT propongono sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera. Ma nella Performance ci sono invece inedite sospensioni attive che consentono di spaziare dal confort di un'ammiraglia alla reattività di una sportiva. Una soluzione hi-tech, abbinata a molle pneumatiche adattive, in grado di caricare o scaricare ogni singola ruota a seconda delle esigenze e delle situazioni di guida.

Gli speciali attuatori elettromeccanici regolano il movimento della struttura e l'ammortizzazione in modo attivo, riducendo al minimo rollio e beccheggio.

A vettura ferma è poi presente la funzione d'ingresso che rialza l'assetto della vettura da 55 a 77 millimetri, a tutto vantaggio dell'accesso e dell'uscita dall'abitacolo. Inoltre in curva il corpo vettura può inclinarsi sino a 3 gradi per compensare gli effetti dell'accelerazione laterale sui passeggeri, elemento decisamente utile quando l'auto affronta i curvoni ad alta velocità.





Con il sistema di controllo Audi Drive Select, il pilota della variante Performance può modificare l'assetto (e quindi il 'carattere' della vettura) e l'altezza da terra entro un range di 42 mm da fermo e 12 mm in movimento in funzione della velocità.

Ai programmi standard, le versioni RS mettono a disposizione due modalità specifiche configurabili - denominate RS1 ed RS2 - e attivabili direttamente mediante uno dei satelliti al volante.

E per chi non si accontenta di ciò che Audi RS e-Tron GT Performance può fare su strada, è prevista la modalità RS performance dedicata all'utilizzo in pista.

La curva d'erogazione diventa ancor più 'esplosiva' con una immediata reattività all'azionmento dell'acceleratore. Ma anche con l'armonizzazione della gestione termica della batteria in funzione delle massime performance. Prezzi da 128.400 fino a 175.400 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA