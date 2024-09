Per Ford il camper compatto si chiama Transit Custom Nugget

Per il sesto anno consecutivo, Ford partecipa al Salone del Camper di Parma, che vede, fino al 22settembre, la casa dell'Ovale Blu in scena al padiglione numero tre. L'appuntamento annuale per gli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, per Ford è l'occasione di scendere in campo con la gamma del Transit Custom Nugget, tra nuove versioni e un comfort ancora maggiore.



Tra le novità esposte dedicate a Transit Custom Nugget, c'è l'allestimento Active, pensato per chi, anche alle prese con percorsi e viaggi avventurosi, punta a distinguersi per lo stile. Novità anche per le motorizzazioni, perché il 'camper compatto' di Ford è ora disponibile con un nuovo motore plug-in hybrid e la trazione integrale.

Le combinazioni sono poi quelle che erano state annunciate già la scorsa estate, in occasione del lancio della versione Titanium con motore EcoBlue da 170 CV e cambio automatico a otto rapporti. "Il nuovo Transit Custom Nugget - ha commentato Marco Buraglio, direttore Veicoli Commerciali Ford Italia - è stato progettato pensando a chi desidera vivere esperienze indimenticabili on the road. Abbiamo ridefinito gli standard dei camper compatti, con soluzioni innovative come l'allestimento Active e la motorizzazione Plug-In Hybrid e la trazione integrale, per un'avventura senza compromessi in termini di tecnologia, comfort e sostenibilità".

Progettato strizzando l'occhio alle avventure all'aria aperta, il nuovo Transit Custom Nugget Active punta ad uno stile ispirato ai SUV. Tra gli elementi distintivi, una griglia anteriore con un design specifico, protezioni sottoscocca in plastica nera, rivestimenti esterni dedicati, cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata e i gruppi ottici posteriori a LED.

All'interno, i sedili sono rivestiti con un tessuto resistente e impermeabile, pensato per mantenere l'abitacolo asciutto e confortevole anche dopo una giornata di kayak o in spiaggia. I sistemi di assistenza alla guida contribuiscono poi ad aumentare il comfort durante gli spostamenti.

"Negli ultimi anni - ha spiegato Buraglio - il settore del camper, compreso quello dei compatti, è esploso. Il nostro Nugget è un veicolo che è un camper m anche un veicolo che si presta all'utilizzo di una vettura di tutti i giorni. L'altezza è anche sotto i 2 metri, il che permette di entrare anche nei parcheggi sotterranei. L strategia allargata Ford Pro punta proprio ad offrire soluzioni per le più diverse esigenze".

È ora disponibile su Transit Custom Nugget la motorizzazione Plug-In Hybrid, simile a quella utilizzata per Kuga Plug-In Hybrid, ovvero il PHEV più venduto in Europa negli ultimi tre anni. Il propulsore combina un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri con una batteria da 11,8 kWh e un motore elettrico per erogare una potenza di 233 CV.

"Sul fronte dell'elettrificazione - ha aggiunto Buraglio - la motorizzazione PHEV che presentiamo in questi giorni va a completare la gamma prevista per il Nugget. E' ancora presto per parlare di una versione full-electric, soprattutto per via delle molte utenze del veicolo e della grande quantità di energia necessaria. Manca ancora l'equazione ottimale ma sicuramente ci arriveremo".

La nuova gamma Transit Custom Nugget è esposta al Salone del Camper 2024, Fiere di Parma, Padiglione 3, stand A 052.

