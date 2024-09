Una Mercedes-AMG in omaggio alle corse firmate Petronas

Si chiama GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, la speciale Mercedes-AMG svelata in occasione del Gran Premio di Singapore di Formula 1.

Caratterizzata da numerosi elementi di design e dettagli di equipaggiamento speciali, il modello nasce per creare uno stretto legame con il Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Anche il colore di base, nero ossidiana metallizzato, si ispira all'attuale auto da corsa di Formula 1 del team.

Direttamente ispirato al mondo delle corse, anche il motivo a stella dipinto a mano con stelle Mercedes argentate sulle fiancate posteriori, oltre alle strisce decorative in filigrana in livrea Petronas che si estendono dai parafanghi anteriori, oltre la linea di cintura, fino al tetto. Sono inoltre presenti ulteriori contrasti in tinta Petronas, sullo splitter anteriore, sulle lamelle delle prese d'aria laterali della grembiulatura anteriore, sugli elementi decorativi delle soglie laterali e sull'attacco del diffusore posteriore.

I cerchi forgiati AMG da 21 pollici con finitura nera opaca e design a razze incrociate sono accentuati da flange dei cerchi anch'essi in colore Petronas. Anche le pinze dei freni dell'impianto frenante ad alte prestazioni in ceramica AMG di serie con pinze fisse a sei pistoncini all'anteriore e pinze flottanti a un pistoncino al posteriore sono dello stesso colore.

L'asse anteriore è dotato di dischi freno da 420 millimetri.

La "Motorsport Collectors Edition" monta di serie pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup. Le dimensioni sono 295/30 ZR 21 all'anteriore e 305/30 ZR 21 al posteriore.

Il pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre di serie, con lo splitter anteriore, le strisce di rifinitura dei brancardi laterali e del diffusore e l'alettone posteriore in fibra di carbonio di alta qualità, sottolinea la vicinanza agli sport motoristici.

L'equipaggiamento comprende anche il tetto panoramico in vetro e il pacchetto aerodinamico AMG con un alettone posteriore fisso sul portellone. L'AMG Night Package II rafforza l'aspetto sportivo della Motorsport Collectors Edition e comprende elementi in cromo nero, tra cui il rivestimento del radiatore, la tipografia e la carrozzeria. All'interno dell'abitacolo tutto parla di Petronas con i colori riproposti. I sedili AMG Performance di serie sono rivestiti in pelle Nappa nera/microfibra con impunture color Petronas e stemmi AMG in rilievo nei poggiatesta. Gli elementi di finitura AMG in carbonio si uniscono con il volante riscaldato AMG Performance in pelle/microfibra con impunture color Petronas. L'impianto audio surround Burmester High End3D, con 15 altoparlanti e 1.170 watt di potenza è di serie e sono inoltre presenti la telecamera 360o , l'assistente interno Mbux, il pacchetto di assistenza alla guida e l'head-up display. La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ in versione Motorsport Collectors Edition può contare sui 450 kW (612 CV) di potenza del motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, oltre che sulla messa a punto aerodinamica con riduzione della portanza e un raffreddamento più potente, il tutto a favore della dinamica di guida.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA