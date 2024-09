D-Suv Q6 e-Tron, baluardo per avanzata delle elettriche Audi

In perfetta sintonia con la filosofia Vorsprung (Avanguardia) di Audi, Q6 e-Tron scende in campo per rafforzare (e proteggere) i valore dei modelli elettrici. Lo fa proiettando in una nuova dimensione la dinamica e il piacere di guida ma risolvendo anche molte aree di criticità, come l'autonomia e la potenza di ricarica. Q6 e-Tron è del resto il primo modello Audi di serie basato sulla piattaforma nativa elettrica Ppe, che è espressione diretta del saper innovare della Casa dei Quattro Anelli sia nell'ambito delle caratteristiche elettriche che di quelle elettroniche, software compresi.

Il nuovo D-Suv si avvale di potenti motori elettrici sensibilmente più compatti (30%), più leggeri (+20%) ed efficienti rispetto ai propulsori precedenti. Anche le batterie agli ioni di litio sono di nuova concezione, e propongono una densità energetica superiore del 30% rispetto alla precedente generazione.

Con una capacità nominale sino a 100 kWh (94,9 kWh netti), le batterie di Q6 e-Tron garantiscono un'autonomia Wltp sino a 641 chilometri. Si tratta di un valore di riferimento tra i D-Suv elettrici al cui raggiungimento - come abbiamo potuto verificare durante il test sulle strade attorno a Firenze - contribuisce il migliorato sistema di recupero dell'energia e, in particolar modo, la frenata elettroidraulica in grado di gestire il 95% delle decelerazioni quotidiane.



Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW (un valore anch'esso di riferimento) collegando la Q6 e-Tron ad una colonnina Hpc è possibile ripristinare sino a 260 km di autonomia in 10 minuti. Vantaggi competitivi questi - precisa l'azienda - a cui contribuiscono la gestione termica predittiva e la presenza di una pompa di calore evoluta.

Guidare la nuova Q6 e-Tron consente di scoprire i vantaggi del network Audi Charging che permette - grazie a un unico contratto - di fruire di oltre 650mila punti di ricarica in Europa (dei quali oltre 51 mila in Italia) con tariffe agevolate.

Molti problemi del muoversi in elettrico puro sono poi risolti dalla funzione Plug & Charge e dal pianificatore degli itinerari Audi e-Tron Trip Planner che consente di sapere quante ricariche sono necessarie per raggiungere una destinazione. Oltre ad interagire con il pre-condizionamento della batteria in previsione del collegamento alla presa Hpc. Q6 e-Tron offre anche inediti servizi premium come l'Audi e-Tron Power on Demand fornita da E-Gap.

E' una ricarica a richiesta che si ottiene con un apposito furgone dovunque si desideri e in qualsiasi momento, permettendo un rifornimento 'su strada' in modalità fast. Inoltre è previsto il servizio Audi e-Tron Switch che consente di utilizzare per un massimo di 15 giorni all'anno una vettura ibrida della gamma dei Quattro Anelli. Al volante di questo suv elettrico 'd'avanguardia' si apprezzano poi non solo le migliorate prestazioni ma anche per un salto di qualità nella dinamica di guida e nelle risposte delle prestazioni. Q6 e-Tron è disponibile quattro livelli d 292 Cv (trazione posteriore, batteria da 83 kWh); 326 Cv (trazione posteriore, batteria da 100 kWh); 387 Cv (versione Quattro a trazione integrale elettrica con batteria da 100 kWh) e infine SQ6 e-Tron Quattro da 517 Cv.

Qualche che sia il tipo di strada, Q6 e-Tron sfrutta i vantaggi di un raffinato schema delle sospensioni multilink. Per la prima volta nella storia Audi, all'avantreno i bracci di controllo inferiori sono collocati in posizione avanzata rispetto ai bracci oscillanti. E questo ha permesso ai progettisti di posizionare liberamente la batteria e di incrementare al tempo stesso la resistenza torsionale. Le risposte sono sempre pronte, ma non 'eccessive' (come spesso accade con le elettriche di fascia alta) per effetto della bilanciata ripartizione delle masse e alla presenza di ammortizzatori a doppio stadio, chei abbinano confort e contenimento del rollio. Da segnalare nelle varianti a trazione integrale la propensione a privilegiare il retrotreno nella ripartizione della coppia, per fornire una gradita propensione al sovrasterzo.

Promossa a pieni voti anche la nuova interfaccia uomo-macchina: Si basa sull'architettura elettronica E3 1.2, che offre una superiore velocità di calcolo, e su 5 piattaforme informatiche (High-Performance Computing Platform, HCP) che controllano tutte le funzioni del veicolo. Presente - e si nota piacevolmente - anche il sistema operativo Android Automotive OS.

Q6 e-Tron si distingue internamente per l'Audi Digital Stage, un vero 'palcoscenico' digitale composto dal virtual cockpit da 11,9 pollici, dal display curvo (Oled) da 14,5 pollici del sistema MMI e dallo schermo del passeggero da 10,9 pollici. In questo ambito spicca proprio il Passenger Display che è una prima assoluta per i Quattro Anelli e che permette al passeggero - oltre a molte interazioni - anche di guardare durante la marcia.

I prezzi variano da 67.800 a 97.200 euro.

