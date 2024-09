Polestar 4 al debutto sulle strade italiane

È tempo di prime consegne in Italia del nuovo modello Polestar 4, per la casa automobilistica che ha esteso la sua gamma di veicoli da uno a tre modelli. Con Polestar 2 e Polestar 4 ora presenti sulle strade italiane e l'imminente arrivo di Polestar 3, il marchio svedese di auto elettriche continua a espandere la sua offerta.

Dopo le prime consegne ai clienti in Cina, l'arrivo di Polestar 4 in Italia rafforza ulteriormente la presenza globale del marchio. "Con l'avvio delle consegne di Polestar 4 - ha commentato Dimitris Chanazoglou, managing director di Polestar Italia - inauguriamo ufficialmente una nuova era per Polestar in Italia. L'accoglienza che questa vettura ha riscosso sul mercato italiano è una chiara dimostrazione dell'entusiasmo e della fiducia che i nostri clienti ripongono nel nostro marchio".

Polestar 4 combina l'aerodinamica di una coupé e la capienza di un SUV in un nuovo concetto di SUV coupé andando a rispecchiare il design minimalista scandinavo. Sono disponibili le versioni sia a Dual Motor che Single Motor, quest'ultimo dotato di trazione posteriore. Entrambe le versioni sono dotate di una batteria da 100 kWh.

Polestar 4 rappresenta, al momento, l'auto di serie più veloce mai prodotta dal brand. Nella versione Long Range Dual Motor, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, grazie a una potenza massima di 400 kW (544 CV). La versione Long Range Single Motor, invece, è equipaggiata con un motore posteriore da 200 kW (272 CV) e offre un'autonomia fino a 620 km secondo il ciclo WLTP.

È possibile prenotare un test drive presso il Polestar Space di Milano e il Polestar Space di Roma

Riproduzione riservata © Copyright ANSA