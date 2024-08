Bmw, accessori racing per lo sports activity vehicle X3

Bmw amplia le possibilità di personalizzazione dell'ultimo suo 'sav' X3, mettendo a disposizione specifiche opzioni di retrofit che servono a completare anche dopo l'acquisto i contenuti del pacchetti M Sport e M Sport Pro che vanno invece ordinati in fabbrica, al momento della produzione dell'X3. Giunto alla quarta generazione, il nuovo sports activity vehicle di Bmw può - in particolare - essere arricchito con componenti funzionali ed estetici che la divisione Bmw M Performance ha realizzato per sottolineare l'aspetto sportivo di questo modello (tuttofare e versatile) avvicinandolo invece al mondo racing.

I prodotti di retrofit specifici per il nuovo Bmw X3 sono realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP), aramide ad alta resistenza o poliuretano lucido e sono perfettamente abbinati tra loro. Tutti i componenti aggiuntivi della gamma di accessori originali Bmw si adattano perfettamente alla geometria e all'aspetto monolitico del nuovo X3. Questi componenti esterni, realizzati su misura per il nuovo X3, non solo creano accenti individuali di elegante sportività, ma soddisfano anche i requisiti funzionali in termini di costruzione leggera e aerodinamica. Per questa quarta generazione è disponibile per la prima uno splitter anteriore M Performance.

Un elemento questo che completa le caratteristiche esterne del pacchetto M Sport e sottolinea le linee marcate della grembialatura anteriore. Rifinito in nero lucido, lo splitter anteriore in tre parti conferisce allo X3 un aspetto decisamente distintivo, soprattutto se combinato con la griglia ornamentale anteriore M Performance verniciata nello stesso colore. Gli esclusivi adesivi laterali M Performance in Frozen Black sottolineano anche in questa vista il carattere sportivo del nuovo X3. Il set di decalcomanie resistenti alla luce, agli agenti atmosferici e ai lavaggi si adatta perfettamente alla geometria del veicolo e fa un chiaro riferimento agli sport motoristici.

Una inconfondibile dichiarazione della sportività dell'X3 così accessoriate viene fatta anche alla stazione di rifornimento dal tappo del serbatoio M Performance Carbon con scritta M Performance su alluminio spazzolato. Anche le calotte degli specchietti esterni M Carbon e la copertura dell'antenna M Performance in aramide sono ulteriori accenti che conferiscono al nuovo X3 un tocco individuale e sportivo.

Bmw ricorda che la plastica rinforzata con aramide è molto simile alla fibra di carbonio, ma - nell'impiego per l'altezza - offre una maggiore permeabilità elettromagnetica, garantendo una ricezione illimitata durante le chiamate e l'utilizzo dei numerosi servizi digitali disponibili. Anche il diffusore posteriore M Performance è realizzato con questo materiale high-tech. Conferisce un aspetto ancora più incisivo alla parte posteriore della vettura, già caratterizzata da superfici generose, e, in abbinamento al sistema Comfort Access, consente l'apertura e la chiusura del cofano del bagagliaio senza necessità di contatto fisico.

Per il nuovo X3 è disponibile anche un diffusore posteriore M Performance opzionale in poliuretano nero lucido. Entrambe le versioni del diffusore posteriore sono abbinate al rivestimento del paraurti posteriore M Performance in nero lucido. Su tutto spicca l'esclusivo lo spoiler sul tetto M Performance, realizzato in poliuretano ed è rifinito in nero lucido.

Perfettamente adattato al design del veicolo, non solo ottimizza le proprietà aerodinamiche dell'X3, ma aggiunge anche un tocco particolarmente dinamico alla parte posteriore del veicolo.

Se lo si desidera può essere verniciato nel colore del veicolo. I terminali di scarico M Performance in carbonio integrati nella grembialatura posteriore, sono disponibili esclusivamente per il modello M Performance Bmw X3 M50 xDrive, e conferiscono al veicolo un aspetto particolarmente aggressivo.

