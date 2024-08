Cresce l'attesa per le nuove Mini John Cooper Works

I modelli Mini John Cooper Works sono apprezzati, da sempre, per la loro dinamica di guida e la nuova Mini Jcw family, in procinto di debuttare, porta avanti questa tradizione, offrendo agli appassionati la scelta tra l'alimentazione a benzina e la tecnologia completamente elettrica. Nello specifico, la Mini John Cooper Works a benzina vanta un motore che eroga una potenza elevata ed un telaio messo a punto per la precisione di guida, mentre la variante Jcw completamente elettrica combina la coppia istantanea con l'agilità che definisce il marchio Jcw. Entrambe le versioni promettono un'esperienza coinvolgente ed esaltante sia su strada che in pista.

Con la vittoria alla 24 Ore del Nürburgring del 2024, inoltre, la nuova Mini John Cooper Works Prototype ha già dimostrato il suo valore sul palcoscenico mondiale; al Goodwood Festival of Speed, invece, il debutto della Jcw E Prototype, ha catturato l'attenzione di appassionati ed esperti del settore grazie alla performance dinamica della vettura a batteria sul famoso percorso in salita. Alla luce di queste premesse, cresce l'attesa per la presentazione ufficiale dei modelli Mini John Cooper Works prevista per l'autunno.



