Anteprima mondiale di Smart #5, il primo mid-size suv di Smart

Smart ha svelato in anteprima mondiale a Byron Bay, in Australia, la nuova Smart #5 nelle versioni Summit Edition e Premium+. #5 è il suv più versatile della gamma: le funzionalità dedicate e gli accessori integrati dedicati all'outdoor assicurano prestazioni di rilievo anche su terreni non asfaltati. Tra i dettagli distintivi spiccano la barra luminosa sul tetto, il gancio di traino elettrico e il pacchetto Adventurers' Collection che include protezioni per il sottoscocca e portapacchi, oltre a pedane, borsa e scale laterali.



La Smart #5 è il terzo modello ad entrare nella gamma full electric della nuova generazione. Insieme alla #1 e #3 la #5 arricchisce l'offerta di suv premium, tutti equipaggiati con powertrain elettrici allo stato dell'arte, dotati di sistemi Adas avanzati e completi di servizi a bordo intelligenti ed intuitivi.

Con l'introduzione del veicolo più versatile mai realizzato, Smart continua a rispondere alle esigenze sempre più diversificate dei suoi clienti in tutto il mondo. ''Siamo entusiasti di presentare al mondo il nostro primo suv premium di medie dimensioni, la nuova smart #5. Con questo veicolo, ci affacciamo su un nuovo segmento di mercato, confermando il nostro impegno verso la qualità, l'innovazione e la risposta alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti" ha precisato Dirk Adelmann, ceo di Smart Europe.

La Smart #5 è stata disegnata da Mercedes-Benz riprendendo gli elementi di design tipici del marchio come il tetto panoramico sospeso, le porte senza cornice e gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti. Tra i dettagli premium troviamo gli specchietti bicolore e i coprimozzo con logo smart flottante, sempre in posizione verticale anche durante la rotazione.

Nella versione Summit Edition la #5 - equipaggiata con l'esclusivo pacchetto Adventurers' Collection - unisce qualità premium, innovazioni pratiche e multifunzionalità: tra le dotazioni incluse troviamo la barra luminosa sul tetto, il gancio di traino elettrico, le protezioni per il sottoscocca, il portapacchi, i gradini laterali, la borsa e la scala laterale.

La nuova Smart #5 offre un abitacolo moderno, spazioso e all'avanguardia.

Tra i suoi punti di forza ci sono i sedili "zero-gravity": reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in pelle e dotati di curtain airbag a V, e cushion airbag nonché cinture di sicurezza integrate nello schienale. Nel vano posteriore i sedili in pelle -riscaldabili - accolgono i passeggeri offrendo in un ambiente di prima classe con un ampio spazio per la testa di 1.060 mm, regolazione dello schienale, parasole elettrico e luci Led aeronautiche per la lettura offrendo persino un'opzione comfort che aumenta lo spazio per le gambe al tocco di un tasto.

Le finiture in legno di quercia e gli elementi di design curvi e a sviluppo orizzontale firmano il carattere premium degli interni. Tra le funzionalità di comfort a bordo troviamo l'illuminazione ambientale con 256 colori e la possibilità di regolare tutti i sedili per configurare l'abitacolo in uno spazio letto king-size, queen-size o singolo. Il sistema di entertainment include un proiettore integrato abbinato a un Sennheiser Signature Sound System con 20 altoparlanti e un altoparlante portatile. L'altoparlante a scomparsa con illuminazione ambientale si sincronizza con il ritmo della musica per un'esperienza audio-visiva unica.

Il veicolo è inoltre dotato di 34 vani di stoccaggio, di un frunk anteriore da 72 litri e uno vano di carico posteriore che arriva fino a 1.530 litri. Al centro dell'abitacolo c'è un moderno sistema di interfaccia uomo-macchina (HMI) con un design intuitivo. È dotato di un display head-up a realtà aumentata da 25,6 pollici, un quadro strumenti LCD Ultra HD a colori da 10,3 pollici e due display Amoled 2.5K da 13 pollici. Facile e veloce da ricarica, la nuova #5 dispone di diverse modalità di guida, sia su strada che off-road, tra cui Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA