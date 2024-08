Volkswagen ID.Buzz 2025 arriva negli USA

Volkswagen of America, Inc., ha annunciato i prezzi e l'autonomia stimata dall'EPA per l'ID.

Buzz 100% elettrico 2025 che ha un listino di base, al cambio, equivalente a quasi 54.000 euro per la Pro S, con la Pro S Plus che sfiora i 57.000 euro, mentre la 1st Edition, disponibile solo per il lancio, arriva a quasi 59.000 euro. L'autonomia passa da circa 376 km per i modelli a trazione posteriore, ai circa 371 km per quelli dotati di trazione integrale 4Motion.

Inoltre, in un comunicato è stata divulgata una foto degli interni. L'estetica presenta spunti di design retrò come il logo VW sovradimensionato e gli sbalzi sono corti, e vanta diverse combinazioni di colori. Mentre l'interno offre 3 possibilità varianti differenti: Copper, con sedili in similpelle marrone intenso dai profili gialli, inserti marroni sulle portiere e un cruscotto effetto legno slavato; Dune, con sedili in similpelle grigio chiaro con profili e inserti sulle portiere color argilla, ed un cruscotto ad effetto legno chiaro; e Moonlight, un interno scuro con sedili in similpelle marrone scuro con profili bianchi, inserti blu sulle portiere e un cruscotto effetto legno scuro, abbinato a un rivestimento del padiglione nero.

La variante Pro S può essere scelta con tre opzioni di colore e con gli interni Copper e Moonlight. Vanta una dotazione con cerchi in lega di alluminio da 20 pollici; fari a LED con sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS), logo illuminato e linea luminosa. Non mancano i finestrini posteriori oscurati; il climatizzatore automatico a tre zone; ed il display per l'infotainment da 12,9 pollici, oltre quadro strumenti digitale ID. Cockpit da 5,3 pollici ed il sistema di supporto alla guida ID. Light. Inoltre, offre i sedili anteriori riscaldati e ventilati con doppi braccioli, e funzione di massaggio, mentre il sistema audio è a 9 altoparlanti. I sistemi di assistenza alla guida standard includono il Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore, il Park Assist Plus con Memory Parking ed il Dynamic Road Sign Display e Light Assist.

La Pro S Plus disponibile anche con la trazione integrale 4Motion AWD e negli allestimenti interni Moonlight, Dune e Copper, può essere scelta con i due colori esterni, o in 8 livree bicolore. La dotazione si arricchisce dell'head-up display della visuale a 360° per le manovre di parcheggio, e di un sistema audio harman/kardon da 700 watt con 14 altoparlanti.

Offre anche un gancio di traino retrattile manualmente e completamente nascosto dietro il paraurti posteriore.

La versione 1st Edition, proposta solamente in occasione del lancio commerciale, è anch'essa disponibile anche con la trazione integrale, ed è caratterizzata dagli interni Dune e proposta in cinque livree esterne bicolore. Vanta esclusivi cerchi da 20 pollici; le barre sul tetto ed i badge esterni 1st Edition. Internamente aggiunge anche il tetto panoramico e le porte scorrevoli ed il portellone posteriore easy/open.

