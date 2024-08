Acura Concept Performance EV prove per inedito suv elettrico

Acura, il brand premium di Honda dedicato soprattutto agli Stati Uniti, definisce "spettacolare" lo stile del Concept Performance EV che anticipa l'evoluzione del design della marca, incentrata sulle prestazioni.



E che offre una possibile immagine del primo modello di Acura che sarà prodotto sulla nuova architettura elettrica di Honda.

In effetti, con un frontale che ricorda la prua di un motoscafo, Acura Performance EV è qualcosa di diverso dallo 'spettacolare', ma come è già successo in precedenza con altri Concept, il passaggio dalla proposta di stile al modello di produzione può comportare una 'normalizzazione' delle linee.

Spiccano comunque il look atletico accentuato dal passo lungo, dagli sbalzi corti e dai passaruota muscolosi che ospitano enormi ruote da 23 pollici calzate con pneumatici 295/35R23. Il design scultoreo delle ruote include bordi lavorati e spazzolati e un esclusivo schema di raggi con spaziatura variabile che evocare un senso di movimento anche da fermo.

Nella presentazione che è avvenuta in due eventi alla Monterey Car Week - prima a The Quail, a Motorsports Gathering e poi sul Concept Lawn del Pebble Beach Concours d'Elegance - i responsabili di Acura hanno specificato che il modello di serie che deriverà da questa proposta di stile sarà il primo progettato sulla nuovissima piattaforma EV sviluppata da Honda.

Destinato ad essere prodotto nel nuovo Honda EV Hub in Ohio Acura "Performance EV Concept dà il via all'entusiasmante passo successivo nella nostra strategia di elettrificazione - ha detto Mike Langel vicepresidente assistente, Acura National Sales - e lo fa mostrando la direzione stilistica della nostra prossima auto completamente elettrica che debutterà l'anno prossimo" L'auto anticipata dal Concept Performance EV si affiancherà all'Acura ZDX 2024 elettrica appena lanciata, espandendo l'offerta al segmento dei suv per "continuare a fornire ai clienti Acura un'esperienza di guida esaltante nel futuro elettrificato".



