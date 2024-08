Nuova Bentley Continental GT Speed debutta a Monterey

La nuova Bentley Continental GT Speed di quarta generazione farà il suo debutto negli Stati Uniti questa settimana, in occasione di The Quail, A Motorsports Gathering, parte della Monterey Car Week. Il lancio sarà caratterizzato dalla prima nuova Continental GT Speed con contenuti esclusivi realizzati da Mulliner. A partire dal lancio, la nuova Continental GT Speed è disponibile con dettagli personalizzati attraverso la Personal Commissioning Guide di Mulliner.

Ciò consente ai clienti di far esprimere la propria immaginazione al di fuori del tipico elenco di opzioni, con numerosissime possibili combinazioni di differenti specifiche. In occasione della Monterey Car Week, la flotta sarà guidata da una GT Speed creata da Mulliner con un particolare tema cromatico Orange Flame Satin. Questa particolare vernice esterna è uno dei nuovi 15 colori satinati della gamma di vernici Bentley che richiedono fino a 55 ore di lavoro artigianale per essere applicati e rifiniti alla perfezione. In contrasto con la carrozzeria arancione, tutti gli elementi luminosi esterni sono rifiniti in nero lucido, con cerchi da 22" a dieci razze verniciati in nero e loghi autolivellanti.

Gli interni sono il punto di forza degli elementi della Personal Commissioning Guide, perché partendo da un abitacolo realizzato in Gravity Grey (una nuova tonalità per la nuova Continental GT Speed) e pelli Brunel, gli accenti di colore arancione a contrasto danno vita all'abitacolo. Le aree Diamond Quilted dei sedili, delle portiere e dei pannelli posteriori sono caratterizzate da cuciture a contrasto in Gravity Grey.

Lo stesso colore è utilizzato con finitura Piano insieme al Piano Brunel per i fascioni verniciati con doppia finitura, mentre la console centrale è abbinata al Piano Brunel: entrambi i colori sono esattamente abbinati alle rispettive pelli. L'ultima evoluzione della famiglia Continental GT presenta un nuovissimo motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un potente motore elettrico e a una batteria da 25,9 kWh. La nuova Grand Tourer è una vera e propria supercar per tutti i giorni, in grado di accelerare da fermo a 100 chilometri orari in soli 3,2 secondi, di raggiungere una velocità massima di 335 chilometri orari e di percorrere 80 chilometri con la sola energia elettrica EV nel ciclo di guida UE.

