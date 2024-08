Ford Bronco Sport 2025, l'anti Wrangler debutta il 26 agosto

Con un insolito video teaser, che rimanda all'avventura più estrema e alla vita in luoghi remoti, Ford ha mostrato in anticipo un dettaglio del nuovo suv Bronco Sport il cui lancio è previsto per il 26 agosto. Questo senza precisare però sei il reveal avverrà solo on-line o se invece farà parte di un evento 'fisico'.

Dalle prime immagini diffuse dai media specializzati, come Carbuzz, si può notare che questa settima generazione andrà a posizionarsi sempre più nel mondo delle Jeep Wrangler e Safari, cioè in quella fascia di mercato che negli Stati Uniti s'identifica non solo con gli appassionati dei 4x4 'duri e puri' ma anche con una crescente fetta di mercato che dopo esperienze con suv e crossover AWD decide di tornare alle tradizionali quattro ruote motrici.

I cambiamenti più evidenti sono nei paraurti anteriore e posteriore dove le piastre paramotore in metallo si spingono di più verso la parte inferiore dell'auto e si estendono in un elemento di finitura che conferisce al Bronco Sport un aspetto molto più robusto.

La presenza delle aperture per i ganci di traino - sottolinea Carbuzz - indica che il prototipo colto da fotografo durante i collaudi è in allestimento Badlands (termine che ha dato il titolo ad un brano di Bruce Springsteen e che si identifica con terreni argillosi e desertici) con accessori e modifiche specifiche per l'off-road.

Per conoscere il dettagli del nuovo Ford Bronco Sport occorrerà aspettare il 26 agosto, ma è logico attendersi che le motorizzazioni ICE resteranno quelle della serie precedente, cioè un EcoBoost 1,5 litri con 181 Cv e un Ecoboost 2,0 litri che eroga più di 250 Cv.

