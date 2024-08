Collaudi finali per Togg T10F, secondo modello del brand

Il brand turco Togg sta portando avanti i test finali di T10F, che è stato presentato per la prima volta nel 2019 e svelato al CES 2024. Il veicolo sta affrontando prove di sicurezza, durata e aerodinamica presso diversi centri accreditati a livello globale e, successivamente, sarà sottoposto a test in variegate condizioni climatiche. Gli ordini per il mercato interno dovrebbero aprirsi ad inizio 2025, e T10F sarà lanciato in tre modelli con differenti caratteristiche tecniche: RWD Standard Range (a trazione posteriore), RWD Long Range (a trazione posteriore) ed in una variante a doppio motore. Inoltre, sarà proposto con due diversi livelli di equipaggiamento. La batteria standard sarà di 52,4 kWh, quella del modello Long Range di 88,5 kWh, mentre l'autonomia partirà da oltre 350 km, fino ad arrivare a 600 km.

La base del T10F è la stessa del T10X, ma a livello di design il nuovo modello si distingue per un accentuato volume posteriore che unisce linee dinamiche, sportive e moderne. "T10F è concepito come un fastback - ha dichiarato M. Gürcan Karakaş, ceo di Togg - che riflette le tendenze attuali del design e risponde alle aspettative di chi apprezza le berline moderne".



