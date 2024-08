Stelato S9: Huawei e Baic reinventano l'ammiraglia elettrica

Grazie alla iniziativa di Harmony lntelligent Mobility Alliance (Hima) di Huawei e il colosso Baic Group dal 6 agosto l'offerta delle berline di lusso elettriche a disposizione dei clienti cinesi si è arricchita delle interessanti Stelato S9 Max e Stelato S9 Ultra, rispettivamente proposte al corrispettivo di 51mila e 57mila euro.





Valori sorprendenti perché le Stelato sono vere 'ammiraglie', lunghe 5.160 mm, larghe 1.987 e alte 1.486 con un passo di 3.050 mm e una lunghezza a disposizione degli occupanti di 3.460 mm.

Come si rileva dalla prime immagini rilasciate da Hima, le S9 Max e S9 Ultra propongono un'abitacolo davvero lusso, con poltrone posteriori a gravità zero (cioè completamente reclinabili), un esclusivo schermo posteriore che propone un'esperienza cinematografica, elementi decorativi anteriori che - al pari delle Rolls-Royce - riproducono il cielo stellato.

Spiccano anche i rivestimenti in pelle Nappa, i diffusori di fragranze personalizzate e il nuovo hi-fi Huawei Yuezhang Sound System che offre un'esperienza uditiva simile a quella dei teatri d'opera. Le due berline propongono anche il sistema di cockpit intelligente HarmonyOS 4 che migliora personalizzazione, efficienza, intelligenza e fluidità di funzionamento.

Ma i valori di Stelato S9 non si limitano all'abitacolo e alla qualità di vita a bordo. La nuova ammiraglia Huawei-Baic è la prima auto a presentare il sistema di guida intelligente avanzato ADS 3.0. Questa architettura, denominata Tuling, è stata sviluppata da Huawei e utilizza una nuova architettura end-to-end per un'esperienza di guida intelligente più simile a quella umana.

Il sistema copre tutti gli scenari di guida ed è il primo nel settore a offrire funzionalità di guida intelligente per il parcheggio automatico e il ritiro dell'auto senza guidatore a bordo. Stelato S9 è basata sulla nuova piattaforma con batterie in carburo di silicio DriveONE a 800 Volt.

L'azienda non ha comunicato al momento la potenza dei due propulsori, precisando comunque che la Steelato S9 accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Grazie ad un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,193 e a una gestione efficiente dell'energia, consuma soli 13,2 kWh per 100 km e offe un'autonomia (Cltc) fino a 816 km.

Ed alla qualità dei viaggi provvedono il sistema di coppia adattiva dinamica Huawei DATS, il controllo intelligente dei movimenti della carrozzeria XMotion, le sospensioni con molle ad aria regolabili a cinque livelli e il sistema di controllo continuo dello smorzamento CDC.



