DreamCar MX, l'intera auto si personalizza sullo smartphone

Si allarga ancora il portfolio dei brand automobilistici posseduti da Geely o direttamente dal suo fondatore Li Shufu. Dopo aver acquistato nello scorso anno la Xingji Meizu specializzata in smartphone ed elettronica di consumo, Li Shufu l'ha ribattezzata DreamSmart, associandola a Geely e riavviando un programma di investimenti nella telefonia mobile. Ora però DreamSmart si appresta a fare il suo debutto nel mondo automotive con la rivoluzionaria DreamCar MX. Come annunciato da Liao Qinghong, coo di DreamSmart Group, la prima auto del nuovo brand verrà lanciata e consegnata ai clienti entro la fine dell'anno.

La grande novità è rappresentata dal fatto che gli acquirenti potranno configurare sullo smartphone (si ritiene che funzionerà solo su device Meizu) attraverso un ampio coinvolgimento di personalizzazione da parte dell'utente. Si potranno scegliere la vernice esterna, la combinazione di colori degli interni e i temi Flyme Auto. L'auto verrà sviluppata utilizzando la piattaforma di progettazione e produzione di Geely sulla base della piattaforma FlymeAuto che consente ai produttori di automobili di integrare in modo flessibile capacità modulari per migliorare l'esperienza dell' abitacolo intelligente. Ciò è reso possibile dallo sviluppo rapido di un sistema operativo che viene personalizzato con un stile di marchio dedicato e di apportare modifiche dinamiche utilizzando un editor online e una funzione di anteprima in tempo reale. Mentre le aziende di smartphone - commenta Gasgoo nel riferire la notizia - entrano nel mercato automobilistico in varie forme (Huawei come fornitore di componenti, Xiaomi come produttore di automobili) resta da vedere se DreamSmart, sostenuto da Geely, riuscirà a ottenere l'atteso successo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA